São Paulo reage, vence o Red Bull Bragantino nos pênaltis e avança às quartas da Copinha Estadão Conteúdo 17.01.26 21h23 Atual campeão e dono de cinco títulos, o São Paulo segue vivo na luta pelo hexacampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado, o time tricolor garantiu vaga nas quartas de final ao derrotar o Red Bull Bragantino nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em partida disputada sob forte chuva no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O adversário na próxima fase será o Botafogo, que também precisou das cobranças de pênaltis para eliminar o Itaquaquecetuba e avançar no torneio. O início do confronto foi marcado pelo equilíbrio e por poucas chances claras. As duas equipes adotaram postura cautelosa, priorizando a organização defensiva e evitando riscos, enquanto o gramado pesado dificultava a troca de passes e a velocidade das jogadas. Com o passar do tempo, o Red Bull Bragantino passou a assumir maior controle das ações, principalmente explorando os lados do campo. Mais agressivo ofensivamente, o time de Bragança Paulista levou perigo em chegadas pelos flancos e chegou a ter um gol anulado por impedimento. A superioridade se transformou em vantagem aos 34 minutos do primeiro tempo. Após finalização defendida pelo goleiro são-paulino, Gabriel apareceu livre no rebote para empurrar para as redes e colocar o Bragantino em vantagem. O gol deu tranquilidade à equipe, que administrou o resultado até o intervalo. Na volta para o segundo tempo, o São Paulo apresentou outra postura. As mudanças promovidas pelo técnico Alan surtiram efeito imediato, diminuindo a ansiedade do time e dando mais dinâmica ao setor ofensivo. Com maior circulação de bola e presença no campo de ataque, o Tricolor passou a pressionar. O empate saiu logo aos sete minutos. Lucyan, que havia acabado de entrar, recebeu lançamento pelo lado direito, ganhou na velocidade da marcação e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro, recolocando o São Paulo na partida e mudando o panorama do confronto. A entrada do camisa 16 simbolizou a boa leitura do treinador, que viu a equipe responder dentro de campo. Após o empate, o ritmo do jogo caiu, em razão do desgaste físico e das condições do gramado, e o duelo voltou a ficar equilibrado. O Bragantino ainda tentou retomar o controle e chegou a levar perigo em alguns momentos, mas encontrou um São Paulo mais compacto defensivamente. Sem novas alterações no placar, a decisão da vaga foi levada para as cobranças de pênaltis. Nas cobranças, as equipes mantiveram alto aproveitamento, mas o São Paulo levou a melhor. Após igualdade nas primeiras séries, Isaac colocou o time tricolor em vantagem ao acertar a trave antes de a bola entrar, João Pedro defendeu a cobrança de Palácios e Gustavo Santana converteu o chute decisivo, garantindo a classificação para as quartas de final. 