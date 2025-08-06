São Paulo perde todos os pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil pelo Athletico-PR Estadão Conteúdo 06.08.25 22h08 O São Paulo está eliminado da Copa do Brasil. O time de Hernán Crespo sofreu um baque logo aos três minutos com a polêmica expulsão do goleiro Rafael e não conseguiu sequer levar perigo ao Athletico-PR, que pressionou até abrir o placar e garantir a vitória por 1 a 0. Nas penalidades, o time são-paulino abusou de cobranças ruins e perdeu por 3 a 0. O ímpeto inicial que o Athletico-PR apresentou para competir com o São Paulo pela vaga rapidamente se perdeu em um jogo faltoso e truncado. O árbitro Felipe Fernandes de Lima 'picotou' a partida, mas as paralisações acabavam por ser necessárias - foram 38 faltas. O gol de Esquivel foi ponto fora da curva em uma pressão pouco efetiva do time da casa. No sábado, o São Paulo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, no MorumBis. Já o Athletico-PR se volta totalmente à Série B, pela qual enfrenta o Criciúma, na segunda-feira, fora de casa. A partida começou com demonstrações de que o Athletico-PR não havia jogado a toalha. O time da casa pressionou o São Paulo desde o primeiro minuto. O que mais se viu foram lances truncados. Logo no começo, Bobadilla foi amarelado por deixar o braço aberto no adversário. Um minuto depois, Rafael saiu mal do gol, e um mínimo toque em Viveros custou sua expulsão. A imagem da transmissão não foi clara sobre o toque. O árbitro confiou na sua convicção e sequer foi ao VAR para sustentar o cartão vermelho. O São Paulo não deixou de tentar atacar, mas não teve efetividade. O Athletico-PR foi quem levou mais perigo, principalmente no fim da primeira etapa, mas também carecia de precisão e qualidade nas definições. A partida truncada tornava o ambiente nervoso. Arboleda e Viveros protagonizavam uma briga particular. Ambos acabaram a primeira etapa amarelados. Foram necessários 10 minutos para o acréscimo, o que não significa que a bola tenha rolado de fato por todo esse tempo. A volta para a segunda etapa manteve a tônica. O São Paulo ainda teve chegadas à frente, mas priorizou defender-se, entregando a bola para o Athletico-PR, que tinha dificuldade nas conclusões. Ainda assim, foi o São Paulo que balançou as redes. Luciano, único atacante tricolor em campo, recebeu na área e chutou cruzado. Ele estava impedido, e o gol foi anulado. Foi um lance isolado diante da pressão do Athletico-PR. O time da casa continuou a pressionar e teve resultado, finalmente. Esquivel pegou o rebote de um cruzamento e chutou cruzado de fora da área, acertando o canto da goleira defendida por Jandrei. Leozinho, que entrou no intervalo, foi o principal escape do Athletico-PR. O velocista perturbou Enzo Díaz e era quem criava as chances do time da casa. O auxiliar Fábio Moreno acumulou atacantes na tentativa de buscar o resultado que evitara penalidades. O São Paulo se lançando ao ataque, mesmo com apenas Gonzalo Tapia como jogador do setor. Nos pênaltis, Giuliano, Esquivel e Mendonza fizeram para o Athletico-PR. Sabino, Tapia e Jandrei bateram mal e perderam todos para o São Paulo. FICHA TÉCNICA ATHLETICO-PR 1 (3) X 0 (0) SÃO PAULO ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Léo e Esquivel; Kauã Moraes (Renan Peixoto), Dudu (Alan Kardec), Patrick e Léo Derik (Leozinho); Zapelli (Giuliano); Mendonza e Viveros. Técnico: Fábio Moreno (auxiliar). SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda (Sabino) e Alan Franco; Cédric, Rodriguinho (Jandrei), Bobadilla (Marcos Antônio), Alisson e Enzo Díaz; Ferreirinha (Pablo Maia) e Luciano (Gonzalo Tapia). Técnico: Hernán Crespo. GOL - Esquivel, aos 24 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Viveros, Leo e Zapelli (Athletico-PR) e Bobadilla, Arboleda e Jandrei (São Paulo). CARTÃO VERMELHO - Rafael (São Paulo). ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG). PÚBLICO - 30.501 presentes. RENDA - R$ 1.543.590,00. LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Athletico-PR São Paulo FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIORES PÚBLICOS Remo é o segundo time que mais leva torcedores como visitante na Série B; Paysandu também se destaca Remo aparece em seis dos 10 jogos com maior presença de torcedores visitantes; Paysandu figura em duas partidas da lista 06.08.25 16h35 SÉRIE B 'Foi um conjunto de erros', diz Nathan Santos sobre derrota do Remo para a Ferroviária Lateral comentou falha no primeiro gol, avaliou último jogo e projetou confronto contra o América-MG, no sábado (9) 06.08.25 15h34 Mercado Remo confirma empréstimo do zagueiro Ivan Alvariño para adversário na Série B Jogador atuou apenas em 14 partidas pelo Leão Azul 06.08.25 12h27 Freguês?! Paysandu mantém tabu de 7 anos sem perder para o Vila Nova em Belém; confira Times entram em campo nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu 06.08.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Novo reforço Remo anuncia a contratação do atacante Nicolás como novo reforço para a Série B Jogador é natural do Uruguai e atuava no Montevideo Wanderers 06.08.25 10h11 SAÍDA Zagueiro deixa o Remo e reforça o Amazonas na reta final da Série B Zagueiro argentino estava no Leão desde o ano passado, mas nunca se firmou na equipe 05.08.25 22h41 PAPÃO Paysandu pega Vila com desfalque no meio e possível retorno no ataque Times jogam na Curuzu na próxima segunda-feira, na Curuzu, pela 21ª rodada da Série B 06.08.25 8h01 Futebol Vila Nova encaminha acerto com lateral-direito ex-Remo para a Série B Jogador deixou o clube azulino no primeiro semestre após grave lesão no joelho 06.08.25 11h46