Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo paga parcela por Bobadilla após transfer ban e poderá registrar novo reforço

Estadão Conteúdo

O São Paulo sofreu transfer ban após ser acionado na Fifa pelo Cerro Porteño, do Paraguai, por atraso no pagamento de parcelas referentes a contratação do meia Damián Bobadilla. O clube ficou impossibilitado de realizar a inscrição de atletas. Ao final da tarde desta segunda-feira, porém, foi confirmado ao Estadão o pagamento do valor devido.

Isso vai possibilitar que o lateral-direito Mailton seja registrado pelo São Paulo. Há, porém, outro problema. O Metalist, que detém os direitos do jogador emprestado à Chapeconese, também sofre com um transfer ban. Após a rescisão com a equipe catarinense, os ucranianos precisam registrar o lateral para, somente então, cedê-lo ao São Paulo.

Mailton chegará ao Morumbi sem custos, graças ao perdão dos são-paulinos a uma dívida do Metalist, no negócio de compra de Paulinho Bóia, em 2021. O atleta é um dos melhores laterais-direito entre os times da Série B.

No time de Gilmar Dal Pozzo, ele atua em formação semelhante à utilizada por Crespo no São Paulo, como ala pela direita. O jogador soma seis gols e seis assistências na segunda divisão pela Chapecoense e chega para fazer sombra a Cédric.

Já Bobadilla foi contratado pelo São Paulo em dezembro de 2023 por aproximadamente R$ 15 milhões. Aos 24 anos, ele tem 71 jogos pelo São Paulo, com cinco gols marcados e duas assistências. O meia da seleção paraguaia recuperou a confiança com a chegada do técnico Hernán Crespo e vem ganhando sequência no time titular.

A diretoria também pode precisar ir ao mercado já que André Silva ficará fora de ação. O atacante, que substitui o já lesionado Calleri, que só volta em 2026, teve diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior.

Antes de encaminhar a contratação de Mailton, o São Paulo fechou com o zagueiro Rafael Tolói. O defensor ítalo-brasileiro, porém, já foi registrado no BID da CBF e está liberado para reestrear com a camisa tricolor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

transfer ban

Bobadilla
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Mais esportes

Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal

Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio.

25.08.25 13h11

Inimigo da Curuzu

Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números

Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição

25.08.25 12h58

FUTEBOL

Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré'

O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento

25.08.25 12h41

Futebol

Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B

Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida.

25.08.25 12h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda

Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino

25.08.25 10h50

SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO

VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais

Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão

25.08.25 10h34

FUTEBOL

Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários

Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4

25.08.25 8h42

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

25.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda