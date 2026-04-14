São Paulo ouve vaias, mas vence O'Higgins com golaços e mantém 100% na Sul-Americana São seis pontos, fruto de dois triunfos que garantem a equipe tricolor na liderança do Grupo C Estadão Conteúdo 14.04.26 21h17 O são-paulino viveu noite de sentimentos distintos no MorumBis provocados pela instabilidade do São Paulo, que fez sua parte em casa ao ganhar do O'Higgins por 2 a 0, em duelo da segunda rodada da Copa Sul-Americana, mas chegou a ouvir vaias ao final do primeiro tempo depois de péssima apresentação e de sofrer pressão do adversário chileno. Melhorou no segundo, porém, e assegurou o triunfo com um melhor futebol. A vitória desta terça-feira deixa o São Paulo com 100% de aproveitamento. São seis pontos, fruto de dois triunfos que garantem a equipe tricolor na liderança do Grupo C, que também tem o Boston River, do Uruguai, e o Millonarios, da Colômbia. O O'Higgins tem três. Dois bonitos gols, de Luciano e Artur, no início de cada tempo, definiram o resultado no MorumBis. Ambos foram construídos a partir de tramas coletivas que envolveram todos os jogadores de ataque. As duas jogadas evidenciam que o São Paulo é capaz de colocar a bola no chão e vencer convencendo o seu torcedor. O problema é que a equipe de Roger Machado, criticado desde antes de assumir o time, não passa confiança. Tem sido instável até nas partidas que vence. Foi o caso do duelo desta noite. Depois de abrir o placar, os anfitriões nada mais produziram e foram pressionados pelos visitantes, que deram a impressão de que jogavam em casa. Contribuiu para a queda de desempenho também a lesão de Marcos Antônio, substituído por Danielzinho. O time chileno se sentiu confortável e encontrou espaço para empatar o jogo. Não empatou por causa das defesas de Rafael e da ineficiência da equipe chilena. O sufoco foi tamanho que o time do Chile terminou o primeiro tempo com 10 finalizações e o São Paulo, apenas duas. A torcida, insatisfeita, vaiou os atletas. As vaias podem ter ajudado o São Paulo a mudar a postura na etapa final. Os donos da casa ajustaram os erros, sobretudo os de marcação, e definiram o resultado com golaço de Artur, de pé em pé com Luciano e Calleri, até o atacante balançar a rede. O O'Higgins cresceu no final do jogo, mas não a ponto de voltar a incomodar. O triunfo são-paulino estava garantido. FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 2 X 0 OHIGGINS SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Danielzinho), Bobadilla (Cauly) e Luciano (Tapia); Artur, Calleri (Luan) e Lucca (Tetê). Técnico: Roger Machado. O'HIGGINS - Carabalí; Faúndez (Morales), Garrido, Leandro Díaz e Muñoz; Ogaz (Gabriel Pinto), Leiva e Castillo (Vecino); Rabello (Maturana), Sarrafiore, González. Técnico: Lucas Bovaglio. GOLS - Luciano, aos 7 minutos do prieiro tempo; Artur, aos 9 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Luciano, Calleri, Ogaz, Leiva, Muñoz, Sarrafiore e Bobadilla. ÁRBITRO - Darío Herrera (Argentina). PÚBLICO - 19.990 torcedores. RENDA - R$ 726.415,00. LOCAL - MorumBis, em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana São Paulo FC O'Higgins COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? 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