São Paulo marca reunião com Zubeldía e decisão sobre saída está nas mãos do treinador

O São Paulo tem reunião marcada com o técnico Luis Zubeldía nesta segunda-feira para debater a sequência da temporada. O treinador argentino é alvo de críticas da torcida e balança no cargo, mas a diretoria tricolor deseja mantê-lo no cargo. Assim, a decisão sobre uma eventual saída está nas mãos do técnico.

Apesar de ter se classificado às oitavas de final da Copa Libertadores com a segunda melhor campanha da fase de grupos, atrás apenas do rival Palmeiras, o São Paulo foi para a pausa do Mundial de Clubes em situação preocupante no Brasileirão. A equipe está em 14ª com 12 pontos, somente um acima da zona de rebaixamento.

O São Paulo venceu apenas duas partidas em 12 rodadas do Brasileirão. A equipe de Zubeldía empatou seis vezes, metade dos jogos, liderando o quesito até o momento. O tricolor paulista também amarga quatro derrotas, sendo três em sequência nos últimos jogos.

A situação piorou após a derrota por 3 a 1 para o Vasco no MorumBis na última semana. Os torcedores presentes nas arquibancadas largaram a mão do treinador e cobraram a saída de Zubeldía.

Mesmo com a maior parte dos dirigentes entendendo ser mais prudente manter o treinador, cuja multa rescisória é de aproximadamente R$ 3 milhões.

Apesar do planejamento atrapalhado pelo alto número de lesões no elenco, como as de Lucas Moura e Calleri, Zubeldía também estaria descontente com o trabalho apresentado e um pedido de saída não seria surpresa. Ele recebeu novas propostas de outros países e é bem avaliado no mercado.

Caso a saída de Zubeldía se confirme, a diretoria teria de se apressar para arranjar um novo treinador, que teria cerca de um mês para preparar a equipe após a pausa do Mundial. O argentino Hernán Crespo, campeão paulista pelo clube em 2021, é um dos nomes especulados. Ele está livre no mercado após deixar o futebol do Oriente Médio.