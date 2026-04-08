São Paulo dá 10 dias para Arboleda reaparecer e inicia processo para rescisão unilateral O zagueiro pode ser obrigado a arcar com a multa prevista em contrato. Estadão Conteúdo 08.04.26 12h12 Arboleda (Instagram @robertharboleda4) O São Paulo deu início a um processo que pode culminar na rescisão unilateral do contrato de Arboleda. Sem retorno do zagueiro mais de 24 horas após a notificação oficial enviada pelo clube, o Tricolor passou a contar um prazo adicional de dez dias para que o atleta se manifeste ou retorne às atividades. Caso isso não ocorra, a diretoria pretende acionar mecanismos legais para encerrar o vínculo, conforme apurou o ge.com. A comunicação formal enviada na segunda-feira, 6, exigia uma resposta em até um dia, seja com justificativa ou com a reapresentação do defensor. Como não houve resposta, o clube reforçou a cobrança pelos mesmos canais, estabelecendo o novo prazo de dez dias e registrando oficialmente as tentativas de contato, o que pode servir como prova em uma eventual disputa judicial. Ainda de acordo com informações do ge, internamente, o entendimento é de que uma rescisão imediata poderia fragilizar a posição do São Paulo na Justiça, motivo pelo qual o clube optou por seguir o rito legal com mais cautela. Sem qualquer sinal de Arboleda desde o último sábado, dia 4 de março, quando ele não compareceu à partida contra o Cruzeiro mesmo estando convocado, o clube avalia que houve quebra grave de compromisso. Caso a rescisão seja efetivada e confirmada em eventual ação judicial, o zagueiro pode ser obrigado a arcar com a multa prevista em contrato. O diretor de futebol Rui Costa se manifestou publicamente sobre o caso e classificou a atitude do jogador como inaceitável. Em comunicado enviado ao ge, o dirigente detalhou a situação. "O Arboleda foi convocado para o jogo contra o Cruzeiro, não compareceu ao CT da Barra Funda e, desde então, não temos um posicionamento oficial do jogador. Temos um grupo de atletas comprometidos, que sabem que temos uma sequência de jogos nos próximos dois meses que podem estabelecer nossos objetivos para a temporada." Em seguida, reforçou o descontentamento com a postura do defensor: "Não existe nenhuma justificativa para este ato. É uma falta de respeito com o grupo, com a direção e com a torcida do São Paulo. Estamos tentando restabelecer o contato com o atleta para solucionar o caso. De toda forma, temos a estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, e os atletas estão integralmente focados neste próximo desafio". Ao longo de 2026, Arboleda acumulou quatro episódios de atraso ou ausência. Na pré-temporada, se reapresentou dois dias depois do prazo. No Carnaval, viajou ao Equador após ser liberado e demorou a retornar, alegando problemas pessoais - período em que perdeu três jogos e chegou a ser visto em um amistoso do Barcelona de Guayaquil com o Inter Miami. Já após uma folga, também voltou com três dias de atraso, perdendo a chance de ser titular contra o Internacional. A atual postura do clube é mais rígida em relação aos episódios anteriores envolvendo o equatoriano. Desta vez, além de não aparecer, deixou de responder às tentativas oficiais. Arboleda tem contrato com o São Paulo até o fim de 2027, mas sua permanência no Tricolor está ameaçada diante do impasse atual. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Arboleda rescisão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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