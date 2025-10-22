São Paulo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras estão entre as 20 melhores bases do mundo A liderança, assim como ocorreu na temporada passada é do português Benfica Estadão Conteúdo 22.10.25 9h43 Às 21h30, o Flamengo e o Corinthians jogarão pelo Brasileirão Sub-20 (Rodrigo Gazzanel/ Corinthians) O futebol brasileiro continua forte quando o assunto é formação de talentos. Nesta quarta-feira, o Observatório de Futebol do CIES divulgou sua lista de clubes que mais formaram jovens em suas categorias de base e São Paulo (12º), Corinthians (14º), Flamengo (15º) e Palmeiras (18º) aparecem no Top 20 do estudo, levando em consideração atletas dessas equipes inscritas em 49 ligas de todo o planeta. No geral (100 equipes foram listadas), apenas os argentinos superam os brasileiros, com 15 equipes citadas no documento, diante de 11 verde e amarelas. A liderança, assim como ocorreu na temporada passada é do português Benfica, exímio revelador de craques e exportador de mão de obra de qualidade. Gigantes europeus, Barcelona, em segundo, e Real Madrid, em nono se mantêm bem no quesito graças ao grande trabalho de suas categorias menores, com La Masi na frente por sempre estar divulgando seus astros ao planeta, casos de Lamine Yamal e Fermín López atualmente. O 518º Weekly Post do Observatório de Futebol leva em consideração o número de jogadores treinados, o nível dos clubes pelos quais jogaram no ano passado e os minutos oficiais de jogo no mesmo período. Os registros considerados são do dia 1º de outubro e o Benfica sobra na frente, com 93 atletas espalhados pelo mundo, diante de 76 do Barcelona, mas com índice de 105,1 a 98,7. A matemática usa os minutos de jogos em média, além do nível da liga e dos clubes, o que não leva em consideração somente o número de jogadores espalhados por equipes estrangeiras. O São Paulo figura em primeiro com 65 jogadores e um índice de 71,3, beneficiado pelas recentes negociações de Lucas Ferreira, Matheus Alves, William Gomes, Ângelo, Lucas Loss e Henrique do Carmo. O Corinthians tem 57 jogadores espalhados pelo mundo e índice de 68,8, diante de 51 do Flamengo e 67,4 e 56 do Palmeiras com 65.1. Outros clube do Brasil no Top 100 são Santos, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG. CONFIRA O TOP 20 DAS BASES DO OBSERVATÓRIO DE FUTEBOL: 1º - Benfica - 93 jogadores (105,1 de índice) 2º - Barcelona - 76 jogadores (98,7) 3º - River Plate - 97 jogadores (98,3) 4º - Ajax - 80 (97,6) 5º - Boca Juniors - 86 (95,0) 6º - Sporting - 76 (83,4) 7º - Dínamo Zagreb - 77 (77,9) 8º - Defensor - 88 (77,0) 9º - Real Madrid - 58 (74,8) 10º - Vélez Sarsfield - 70 (73,8) 11º - Estrela Vermelha - 79 (73,3) 12º - São Paulo - 65 (71,3) 13º - Dínamo de Kiev - 63 (70,3) 14º - Corinthians - 57 (68,8) 15º - Flamengo - 51 (67,4) 16º - San Lorenzo - 66 (66,8) 17º - Clube Nacional - 70 (65,4) 18º - Palmeiras - 56 (65,1) 19º - Paris Saint-Germain - 62 (65,0) 20º - Partizan - 70 (63,9) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol estudo CIES Observatório de Futebol melhores bases São Paulo Corinthians Palmeiras Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Se subir, Leão pode superar o Papão em mais de R$ 100 milhões em 2026 22.10.25 10h49 Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11 série b Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna 21.10.25 17h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A 22.10.25 8h03 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46 SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertados e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 22.10.25 7h00