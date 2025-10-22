Capa Jornal Amazônia
São Paulo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras estão entre as 20 melhores bases do mundo

A liderança, assim como ocorreu na temporada passada é do português Benfica

Estadão Conteúdo
fonte

Às 21h30, o Flamengo e o Corinthians jogarão pelo Brasileirão Sub-20 (Rodrigo Gazzanel/ Corinthians)

O futebol brasileiro continua forte quando o assunto é formação de talentos. Nesta quarta-feira, o Observatório de Futebol do CIES divulgou sua lista de clubes que mais formaram jovens em suas categorias de base e São Paulo (12º), Corinthians (14º), Flamengo (15º) e Palmeiras (18º) aparecem no Top 20 do estudo, levando em consideração atletas dessas equipes inscritas em 49 ligas de todo o planeta.

No geral (100 equipes foram listadas), apenas os argentinos superam os brasileiros, com 15 equipes citadas no documento, diante de 11 verde e amarelas. A liderança, assim como ocorreu na temporada passada é do português Benfica, exímio revelador de craques e exportador de mão de obra de qualidade.

Gigantes europeus, Barcelona, em segundo, e Real Madrid, em nono se mantêm bem no quesito graças ao grande trabalho de suas categorias menores, com La Masi na frente por sempre estar divulgando seus astros ao planeta, casos de Lamine Yamal e Fermín López atualmente.

O 518º Weekly Post do Observatório de Futebol leva em consideração o número de jogadores treinados, o nível dos clubes pelos quais jogaram no ano passado e os minutos oficiais de jogo no mesmo período. Os registros considerados são do dia 1º de outubro e o Benfica sobra na frente, com 93 atletas espalhados pelo mundo, diante de 76 do Barcelona, mas com índice de 105,1 a 98,7.

A matemática usa os minutos de jogos em média, além do nível da liga e dos clubes, o que não leva em consideração somente o número de jogadores espalhados por equipes estrangeiras. O São Paulo figura em primeiro com 65 jogadores e um índice de 71,3, beneficiado pelas recentes negociações de Lucas Ferreira, Matheus Alves, William Gomes, Ângelo, Lucas Loss e Henrique do Carmo.

O Corinthians tem 57 jogadores espalhados pelo mundo e índice de 68,8, diante de 51 do Flamengo e 67,4 e 56 do Palmeiras com 65.1. Outros clube do Brasil no Top 100 são Santos, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG.

CONFIRA O TOP 20 DAS BASES DO OBSERVATÓRIO DE FUTEBOL:

1º - Benfica - 93 jogadores (105,1 de índice) 2º - Barcelona - 76 jogadores (98,7) 3º - River Plate - 97 jogadores (98,3) 4º - Ajax - 80 (97,6) 5º - Boca Juniors - 86 (95,0) 6º - Sporting - 76 (83,4) 7º - Dínamo Zagreb - 77 (77,9) 8º - Defensor - 88 (77,0) 9º - Real Madrid - 58 (74,8) 10º - Vélez Sarsfield - 70 (73,8) 11º - Estrela Vermelha - 79 (73,3) 12º - São Paulo - 65 (71,3) 13º - Dínamo de Kiev - 63 (70,3) 14º - Corinthians - 57 (68,8) 15º - Flamengo - 51 (67,4) 16º - San Lorenzo - 66 (66,8) 17º - Clube Nacional - 70 (65,4) 18º - Palmeiras - 56 (65,1) 19º - Paris Saint-Germain - 62 (65,0) 20º - Partizan - 70 (63,9)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

futebol

estudo

CIES

Observatório de Futebol

melhores bases

São Paulo

Corinthians

Palmeiras

Flamengo
Esportes
.
