Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo anuncia o meia Rigoni após sonhar com a vinda de Marcos Leonardo

Estadão Conteúdo

Enquanto sonhava com Marcos Leonardo para o ataque, o São Paulo negociava com o meia Emiliano Rigoni. Aos 32 anos, o jogador argentino chega para sua segunda passagem pelo clube, fechando o acordo no último dia da janela de transferências. "Vivemos poucos momentos juntos no Morumbi, mas a marca que o clube deixou no meu coração foi muito forte", disse Rigoni em vídeo publicado pelo São Paulo nas redes sociais.

O atleta assinou contrato até 31 de dezembro de 2025, com metas estipuladas para renovação automática até 31 de dezembro de 2026. Rigoni estava no León, do México, pelo qual atuava desde a metade de 2024. Antes, ele jogou por três anos no Austin, da MLS. Nos Estados Unidos, somou 58 jogos, com 12 participações em gols.

A liga americana foi o destino após Rigoni deixar o São Paulo em 2022. Na primeira passagem, iniciada ainda em 2021, ele atuou 70 vezes com a camisa tricolor, somando 13 gols e cinco assistências. Do total de jogos, 25 foram sob comando de Hernán Crespo, que era o técnico do São Paulo em 2021.

O anúncio de Rigoni vem depois de o São Paulo tentar Marcos Leonardo, do Al-Hilal, mas fora dos planos dos sauditas para a liga local. A negociação não deve avançar, já que o ex-Santos acabou inscrito na Champions League da Ásia, único torneio que resta para o seu calendário.

O ataque são-paulino se tornou uma dor de cabeça para a direção. Após perder Calleri e Ryan Francisco, ambos passando por cirurgias no joelho, André Silva também se lesionou e deve ficar fora até o fim da temporada.

Rigoni não tem característica de centroavante para assumir a função. O técnico Hernán Crespo já fez testes com uma dupla de ataque formada por Ferreirinha e Luciano, sendo o camisa 10 a referência no comando. Foi assim que a escalação titular contra o Cruzeiro, no último fim de semana.

Nascido em Colonia Caroya, município da província de Córdoba, na Argentina, Rigoni foi revelado pelo Belgrano e estreou em 2012. Seguiu para o Indepnediente, clube que defendeu entre 2016 e 2017, quando foi campeão da Copa Sul-Americana.

Em seguida, foi para o Zenit, da Rússia. Lá, conquistou cinco títulos e chegou a ser convocado para a seleção argentina. Rigoni ainda tem passagens por Atalanta e Sampdora, da Itália, e Elche, da Espanha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

Rigoni

reforço
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números

Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso

02.09.25 19h53

FUTEBOL

Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes

Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão

02.09.25 17h54

MUDANÇA

Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo

Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B

02.09.25 17h01

SÉRIE B

Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo

Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição

02.09.25 16h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira

02.09.25 7h00

Música e futebol

Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará

Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher

02.09.25 11h50

Futebol

Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025

Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time

02.09.25 10h36

Vai lotar?

Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ

Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B

02.09.25 11h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda