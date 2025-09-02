São Paulo anuncia o meia Rigoni após sonhar com a vinda de Marcos Leonardo Estadão Conteúdo 02.09.25 20h12 Enquanto sonhava com Marcos Leonardo para o ataque, o São Paulo negociava com o meia Emiliano Rigoni. Aos 32 anos, o jogador argentino chega para sua segunda passagem pelo clube, fechando o acordo no último dia da janela de transferências. "Vivemos poucos momentos juntos no Morumbi, mas a marca que o clube deixou no meu coração foi muito forte", disse Rigoni em vídeo publicado pelo São Paulo nas redes sociais. O atleta assinou contrato até 31 de dezembro de 2025, com metas estipuladas para renovação automática até 31 de dezembro de 2026. Rigoni estava no León, do México, pelo qual atuava desde a metade de 2024. Antes, ele jogou por três anos no Austin, da MLS. Nos Estados Unidos, somou 58 jogos, com 12 participações em gols. A liga americana foi o destino após Rigoni deixar o São Paulo em 2022. Na primeira passagem, iniciada ainda em 2021, ele atuou 70 vezes com a camisa tricolor, somando 13 gols e cinco assistências. Do total de jogos, 25 foram sob comando de Hernán Crespo, que era o técnico do São Paulo em 2021. O anúncio de Rigoni vem depois de o São Paulo tentar Marcos Leonardo, do Al-Hilal, mas fora dos planos dos sauditas para a liga local. A negociação não deve avançar, já que o ex-Santos acabou inscrito na Champions League da Ásia, único torneio que resta para o seu calendário. O ataque são-paulino se tornou uma dor de cabeça para a direção. Após perder Calleri e Ryan Francisco, ambos passando por cirurgias no joelho, André Silva também se lesionou e deve ficar fora até o fim da temporada. Rigoni não tem característica de centroavante para assumir a função. O técnico Hernán Crespo já fez testes com uma dupla de ataque formada por Ferreirinha e Luciano, sendo o camisa 10 a referência no comando. Foi assim que a escalação titular contra o Cruzeiro, no último fim de semana. Nascido em Colonia Caroya, município da província de Córdoba, na Argentina, Rigoni foi revelado pelo Belgrano e estreou em 2012. Seguiu para o Indepnediente, clube que defendeu entre 2016 e 2017, quando foi campeão da Copa Sul-Americana. Em seguida, foi para o Zenit, da Rússia. Lá, conquistou cinco títulos e chegou a ser convocado para a seleção argentina. Rigoni ainda tem passagens por Atalanta e Sampdora, da Itália, e Elche, da Espanha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Rigoni reforço COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 SÉRIE B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição 02.09.25 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08