São Paulo agride pouco o Bragantino, perde com gol de pênalti e vê G-7 do Brasileirão longe

Em noite de pouquíssima inspiração, o São Paulo foi derrotado por 1 a 0 pelo Red Bull Bragantino, neste sábado, em jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando mais uma vez na Vila Belmiro enquanto o MorumBis está cedido para shows internacionais, o time tricolor praticamente não levou perigo ao adversário e foi castigo com um gol de pênalti marcado por Jhon Jhon no segundo tempo.

O resultado mantém o São Paulo na oitava colocação, com 45 pontos e a cinco do Fluminense, time que abre o G-7 com 50 e pode ampliar a distância neste domingo, quando encara o Cruzeiro, fora de casa. Ainda sonhando com a vaga na Libertadores, o tricolor paulista volta a campo somente no dia 20 de novembro, após a Data Fifa, para o clássico contra o Corinthians, que pode empatar a pontuação tricolor se vencer o Ceará, em casa, neste domingo.

Já o Bragantino chega à segunda vitória consecutiva no comando do experiente Vagner Mancini. O time de Bragança vai aos 42 pontos e sobe momentaneamente na 11ª posição. A equipe do interior paulista encara o desesperado Vitória na próxima rodada.

Lucas Moura foi a principal novidade entre os titulares para enfrentar o Bragantino. Hernán Crespo levou a campo um time bastante ofensivo, com Ferreira e Luciano entre os titulares e promovendo Maik, lateral-direito de característica aguda, aos 11 iniciais. Contudo, o time tricolor só chutou ao gol pela primeira vez aos 16 minutos do primeiro tempo.

O São Paulo teve dificuldade para avançar trocando passes desde o campo de defesa por causa da marcação aplicada do Bragantino. Com pouco espaço para articular jogadas, o time de Crespo apostou em bolas longas para ocupar o ataque e, sem conseguir entrar na área, apostou em chutes de longa distância. A equipe são-paulina levou perigo em finalizações de Lucas Moura e Bobadilla.

Apesar de fazer boa partida do ponto de vista tático, o Bragantino pecou ao não conseguir reter a posse de bola e não levou perigo à meta do goleiro Rafael na primeira etapa. O time do interior paulista apostou em cruzamentos pelo lado direito, mas sequer acertou um. As equipes apelaram às faltas e a etapa inicial foi de poucas emoções. Destaque à torcida tricolor, que cantou bastante e encheu a Vila Belmiro mesmo com a forte chuva que atingiu a cidade.

Um dos problemas do São Paulo no primeiro tempo foi a demora na transição da defesa para o ataque. Assim, Crespo sacou Lucas Moura no intervalo para colocar o veloz atacante chileno Tapia. A alteração deixou o time tricolor mais "leve" e a partida virou trocação, com ataques lá e cá - com a exceção de quem nenhum dos dois times conseguiu chutar no gol.

A partida estava sonolenta até Enzo Díaz deslocar Lucas Barbosa na pequena área e a arbitragem marcar pênalti. Jhon Jhon, revelado no Palmeiras e melhor jogador do time na temporada, foi para a cobrança e abriu o placar cobrando com "paradinha", aos 29 do segundo tempo. Castigo para o São Paulo que deixou o Bragantino com espaço para esboçar jogadas na frente.

Após o gol, ambos os técnicos recorreram ao banco de reservas. Mancini tirou um meia para colocar mais um zagueiro e segurar o resultado. Já Crespo tirou Alan Franco para colocar o centroavante Rigoni. A partir daí, o São Paulo atacou muito mais na base da transpiração do que na inspiração. O time quase empatou com chute perigoso de Luciano, mas a atuação ruim foi penalizada com derrota na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO

SÃO PAULO - Rafael; Alan Franco (Rigoni), Arboleda e Sabino; Maik (Maílton), Luiz Gustavo (Alisson), Bobadilla, Lucas Moura (Tapia) e Enzo Díaz; Luciano e Ferreirinha. Técnico: Hernán Crespo

BRAGANTINO - Cleiton; SantAnna (Andrés Hurtado), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Fabinho, Jhon Jhon (Praxedes) e Gustavinho (Gustavo Marques); Lucas Barbosa (Guilherme Lopes) e Isidro Pitta (Thiago Borbas). Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ)

GOLS - Jhon Jhon, aos 29 do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Enzo Díaz (São Paulo); Pedro Henrique (Bragantino)

PÚBLICO - 10.086 torcedores

RENDA - R$ 645.135,00

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP)