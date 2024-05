São Miguel do Guamá recebe neste sábado (4) a 3ª edição do Guamá Fight Championship GFC

O município de São Miguel do Guamá, nordeste paraense, será sede da 3° edição do Guamá Fight Championship - GFC, que acontece neste sábado, 04, a partir das 20h, na quadra de esportes do Externato Santo Antônio Maria Zaccaria, na Orla Beira Rio.

Ao todo, serão 20 atletas de Belém, Ananindeua, Benevides, Irituia, Santa Luzia do Pará, São Miguel do Guamá, Salinópolis e até do estado do Maranhão, que vão subir ao octógono e disputar o cinturão nas modalidades Boxe, MMA, Jiu-jitsu e K-1.

A grande novidade do campeonato de hoje será a luta feminina entre as competidoras Tamiris Fox e Maria Luiza, na modalidade MMA.

Já a luta principal da noite será entre os lutadores Maycon Carvalho (Cobra), de São Miguel do Guamá; e Santino Neto, de Salinópolis, na modalidade K-1.

Veteranos, Santino Neto tem várias lutas no currículo e já foi campeão em campeonato brasileiro; já o Cobra carrega a proeza de 5 lutas invictas e é a grande aposta da noite.

Cartaz do evento que acontece neste sábado (4), em São Miguel do Guamá. (Queency Rodrigues)

No ginásio esportivo, foi montado uma grande estrutura para receber os lutadores e os torcedores. A expectativa é que mais de mil pessoas acompanhem a luta, que será transmitida ao vivo por uma rádio local.

O presidente do Guamá Fight Championship-GFC, Rafael Barros, destaca que o evento acontece anualmente e começou com o intuito de mostrar que esporte de contato não é só violência. É também dar visibilidade e revelar novos talentos do estado.

“Dois atletas que participaram das edições anteriores se destacaram e já estão lutando para fora do estado, inclusive um morando em Santa Catarina e já ganhou cinturão. Fico feliz em saber que fizemos parte desta conquista”, comemora Rafael Barros, ex-atleta de Boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA, com 54 lutas e um dos professores do Centro de Treinamento Mega Combat, em São Miguel do Guamá.

Serviço:

3° edição do Guamá Fight Championship

Quando: 04.05.24

Local: Quadra de esportes do Externato Santo Antônio Maria Zaccaria, Avenida Justo Chermont, Orla Beira Rio.

Horário: A partir das 20h