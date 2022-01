São José x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copinha hoje (10/01)

As equipes São José x Corinthians entram em campo, nesta segunda-feira (10/01) para disputar a terceira rodada no grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ‘Copinha’, com partida marcada às 20h (horário de Brasília), no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). Confira por onde acompanhar o jogo:

Onde assistir ao jogo do São José x Corinthians ao vivo?

A partida do São José x Corinthians pode ser assistida no canal SporTV, às 20h.

Como os times do São José x Corinthians chegaram?

Após ser classificado no mata-mata da Copinha, o Corinthians vai a campo, na noite desta segunda-feira (10), precisando de um empate para garantir a liderança do grupo 15. Já o São José, considerado como um dos lanternas, precisa golear o time paulista. Além de torcer para um possível empate entre Resende e River-PI.

Confira a escalação São José x Corinthians:

Escalação do time do São José:

Bruno;

Matheus;

Vitor;

Andrez;

Rafinha;

Matheus;

Otávio;

Vinícius;

Nicolas;

Lucas;

José.

Escalação do time do Corinthians: