Corinthians, Fluminense, Internacional: veja onde assistir aos jogos desta segunda da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a 'Copinha', tem seu nono dia de competição nesta segunda-feira, 10 de janeiro, contando com 26 jogos de 13 grupos. Os gigantes Corinthians, Fluminense e Internacional venceram todas as partidas até aqui e já se garantiram na segunda fase, entrando em campo para cumprir tabela.

A primeira partida do dia é entre o Atlético Matogrossense (MT) e o Monte Azul (SP), às 11h, pela terceira rodada da primeira fase no Grupo 1. Os paulistas já estão eliminados mas o Atlético pode se classificar para a segunda fase com uma vitória e uma derrota do Bahia para o Votuporanguense (SP), que já está garantido no mata-a-mata.

Veja onde assistir os duelos:

Grupo 1 - Terceira rodada

11h - Atlético Matogrossense-MT x Monte Azul-SP - Paulistão Play e Eleven

13h15 - Votuporanguense-SP x Bahia - YouTube

Grupo 2 - Terceira rodada

13h - Aquidanense-MS x Guarani-SP - Paulistão Play e Eleven

15h15 - Tanabi-SP x Vila Nova-GO - Paulistão Play e Eleven

Grupo 5 - Terceira rodada

17h45 - Confiança-PB x Ponte Preta - Paulistão Play e Eleven

20h - Francana-SP x Juventude-RS - Paulistão Play e Eleven

Grupo 6 - Terceira rodada

13h - Jacuipense-BA x Fast-AM - Paulistão Play e Eleven

15h15 - Matonense-SP x Fluminense - SporTV

Grupo 13 - Terceira rodada

13h - São José-RS x XV de Piracicaba-SP - Paulistão Play e Eleven

15h15 - Manthiqueira-SP x Vitória - Paulistão Play e Eleven

Grupo 15 - Terceira rodada

17h45 - Resende-RJ x Ríver-PI - Paulistão Play e Eleven

20h - São José-SP x Corinthians - SporTV

Grupo 16 - Terceira rodada

13h - Concórdia-SC x Ituano-SP - Paulistão Play e Eleven

15h15 - Suzano-SP x Fortaleza - Paulistão Play e Eleven

Grupo 19 - Terceira rodada

13h - Fluminense-PI x RB Bragantino - Paulistão Play e Eleven

15h15 - Jaguarina-SP x ABC-RN - Paulistão Play e Eleven

Grupo 23 - Terceira rodada

17h - Camaçariense-BA x Santo André-SP - Paulistão Play e Eleven

19h15 - Audax-SP x Joinville-SC - Paulistão Play e Eleven

Grupo 25 - Terceira rodada

15h15 - São Raimundo-RR x Portuguesa-SP - SporTV

17h30 - União Mogi-SP x Internacional - SporTV

Grupo 26 - Terceira rodada

13h - Santana-AP x Guarulhos-SP - Paulistão Play e Eleven

15h15 - Flamengo-SP x Avaí-SC - Paulistão Play e Eleven

Grupo 27 - Terceira rodada

13h - Volta Redonda-SP x Mauaense-SP - Paulistão Play e Eleven

15h15 - Mauá-SP x Atlético Goianiense - Paulistão Play e Eleven

Grupo 31 - Terceira rodada