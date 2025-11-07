Santos vê risco de rebaixamento subir para 50% após derrota para o Palmeiras A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda está na décima sétima posição, com 33 pontos Estadão Conteúdo 07.11.25 10h37 O Santos vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras na quinta-feira, 6, no Allianz Parque, o time santista caiu para a zona de rebaixamento no Brasileirão. VEJA MAIS Vitória ganha duelo direto com o Inter e coloca Santos na zona de rebaixamento do Brasileirão Vitor Roque decide clássico com Santos e deixa Palmeiras isolado na ponta O triunfo por 2 a 0 no Allianz Parque levou o Palmeiras aos 68 pontos. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda está na décima sétima posição, com 33 pontos em 31 partidas. O primeiro time fora da degola é o Vitória, com 34 pontos em 32 jogos. Na última rodada, a equipe baiana superou o Internacional por 1 a 0. De acordo com estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de rebaixamento do Santos para a Série B é de 50,5%. As outras equipes que integram a zona da degola são: Juventude, Fortaleza e Sport. O Santos ainda tem sete jogos para realizar no Campeonato Brasileiro. E a tarefa da equipe é complicada. No próximo domingo, 9, o Santos visita o Flamengo, no Maracanã. Posteriormente, o time de Vojvoda encara: Palmeiras (casa), Mirassol (casa), Internacional (fora), Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa). Dos times da parte de baixo da tabela, Santos, Fortaleza e Sport ainda possuem jogos atrasados para cumprirem. Após o revés para o Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "Vejo um grupo experiente, que compreende a situação. Que vive uma situação difícil, um grupo de homens, que quer sair dessa situação e vai lutar ponto a ponto, jogo a jogo, que sabe a instituição que está, o clube que representa, a situação que está. Ele compreende o torcedor. Não olhar para o lado e dizer que não quer estar. Nesse grupo, não senti isso. Quando a situação está ruim, há jogadores que não querem participar. Nesse grupo é ao contrário. Até mesmo Neymar, que não esteve hoje, contra o Fortaleza foi o primeiro que levantou a mão para querer ajudar", disse Vojvoda. Risco de rebaixamento segundo a UFMG: Sport - 99,9% Juventude - 91% Fortaleza - 87,3% Santos - 50,5% Vitória - 47,8% Internacional - 15,1% Grêmio - 2,6% Ceará - 2,6% Red Bull Bragantino - 2,4% Atlético-MG - 0,37% Corinthians - 0,086% Vasco - 0,059% São Paulo - 0,001% Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Brasileirão probabilidades COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41