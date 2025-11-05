Vitória ganha duelo direto com o Inter e coloca Santos na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Vitória venceu o Internacional por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Barradão, em duelo direto na luta contra o rebaixamento pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Lucas Halter, na segunda etapa, garantindo um resultado fundamental para o time baiano, que voltou a vencer após três rodadas e jogou o Santos para a zona de queda.

Com o triunfo, o Vitória chegou a 34 pontos e deixou a zona de rebaixamento, assumindo a 16ª posição e empurrando o Santos, que ainda atua na rodada, para o Z-4. O Internacional, por sua vez, permaneceu com 36 pontos, em 15º lugar, e segue pressionado, ainda mais próximo da zona de perigo na classificação.

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa e pouca inspiração ofensiva. O Vitória iniciou o jogo com mais intensidade, tentando pressionar a saída de bola colorada e levando perigo logo nos primeiros minutos, quando Renzo López foi derrubado por Ivan dentro da área. O árbitro assinalou pênalti, mas voltou atrás após confirmar impedimento do atacante.

O time de Jair Ventura manteve o domínio territorial, mas encontrou dificuldades para criar chances claras, enquanto o Internacional, com muitos erros de passe, quase não levou perigo ao gol de Thiago Couto.

Na etapa final, o panorama se manteve equilibrado, mas o Vitória mostrou mais vontade de vencer. Logo no início, Baralhas exigiu grande defesa de Ivan após chute de primeira dentro da área. Pouco depois, Erick quase marcou em bela jogada individual, mas o lance foi anulado por falta na origem.

O gol que decidiu a partida saiu aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio, Vitinho não conseguiu afastar e Lucas Halter apareceu livre para cabecear firme e balançar as redes. O time baiano ainda teve chance de ampliar com Renato Kayzer, que desperdiçou cara a cara com o goleiro, mas garantiu a vitória na base da entrega e da consistência defensiva até o apito final.

Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Bahia no sábado, às 18h30, no Beira-Rio. O Vitória volta a campo no domingo, às 16h, novamente no Barradão, para encarar o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 INTERNACIONAL

VITÓRIA - Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga e Edu (Néris, Edu); Erick, Baralhas, Willian Oliveira e Maykon Jesus; Matheuzinho (Osvaldo), Aitor (Lucas Braga) e Renzo (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

INTERNACIONAL - Ivan; Bruno Gomes (Luís Otávio), Vitão, Clayton Sampaio (Óscar Romero), Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gustavo Prado) e Alan Patrick; Vitinho (Raikkonen) e Ricardo Mathias (Carbonero). Técnico: Ramón Díaz.

GOL - Lucas Halter, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Baralhas, Camutanga e Dudu (Vitória); Ivan, Bruno Gomes, Juninho e Bernabei (Internacional).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

PÚBLICO - 21.725 torcedores.

RENDA - R$ 460.720,00.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).