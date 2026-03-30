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Santos se reapresenta com Neymar antes de jogo contra o Remo

Equipe treinou no CT Rei Pelé e pode ter novidades para duelo pela Série A, na Vila Belmiro

Hannah Franco
fonte

Santos se reapresenta com Neymar antes de jogo contra o Remo. (Raul Baretta/Santos FC)

O Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira (30), no CT Rei Pelé, após um dia de folga. O elenco, com a presença de Neymar, retomou as atividades focado no confronto contra o Remo, marcado para quinta-feira (2), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No último sábado (28), a equipe realizou um jogo-treino contra o time Sub-20, com atividades voltadas para ajustes táticos e jogadas de bola parada.

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O técnico Cuca pode contar com novidades para a partida na Vila Belmiro. O lateral-esquerdo Escobar, que havia sido preservado no jogo-treino, participou normalmente das atividades com o grupo. Por outro lado, alguns jogadores seguem fora. O zagueiro Marcelo Contreras e o meia Miguelito permanecem com a Seleção da Bolívia, que disputa a repescagem para a Copa do Mundo.

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, continua em tratamento de um edema no músculo sóleo da perna direita. Já o lateral Mayke realiza terapia regenerativa no joelho direito e não foi a campo nesta segunda-feira

A última partida do Santos foi no dia 22 de março, no empate sem gols contra o Cruzeiro, no Mineirão. Desde então, o time ficou dez dias sem jogos por conta da Data Fifa. O próximo compromisso será diante do Remo, na quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

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