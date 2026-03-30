Santos se reapresenta com Neymar antes de jogo contra o Remo Equipe treinou no CT Rei Pelé e pode ter novidades para duelo pela Série A, na Vila Belmiro Hannah Franco 30.03.26 21h39 Santos se reapresenta com Neymar antes de jogo contra o Remo. (Raul Baretta/Santos FC) O Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira (30), no CT Rei Pelé, após um dia de folga. O elenco, com a presença de Neymar, retomou as atividades focado no confronto contra o Remo, marcado para quinta-feira (2), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último sábado (28), a equipe realizou um jogo-treino contra o time Sub-20, com atividades voltadas para ajustes táticos e jogadas de bola parada. VEJA MAIS Remo encara histórico desfavorável contra o Santos em reencontro após 16 anos Leão nunca venceu o adversário paulista, mas tenta mudar retrospecto negativo em duelo na Vila Belmiro pela Série A Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul O técnico Cuca pode contar com novidades para a partida na Vila Belmiro. O lateral-esquerdo Escobar, que havia sido preservado no jogo-treino, participou normalmente das atividades com o grupo. Por outro lado, alguns jogadores seguem fora. O zagueiro Marcelo Contreras e o meia Miguelito permanecem com a Seleção da Bolívia, que disputa a repescagem para a Copa do Mundo. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, continua em tratamento de um edema no músculo sóleo da perna direita. Já o lateral Mayke realiza terapia regenerativa no joelho direito e não foi a campo nesta segunda-feira A última partida do Santos foi no dia 22 de março, no empate sem gols contra o Cruzeiro, no Mineirão. Desde então, o time ficou dez dias sem jogos por conta da Data Fifa. O próximo compromisso será diante do Remo, na quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave neymar jr santos remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul 30.03.26 16h52 Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 FUTEBOL Com cláusula em contrato, Paysandu terá desfalque importante na estreia da Série C Atacante Ítalo não jogará contra o Volta Redonda-RJ, na estreia da Série C do Brasileirão 30.03.26 14h21 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31