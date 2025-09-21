Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Santos se organiza sem Neymar e vence reservas do São Paulo para encerrar jejum

Estadão Conteúdo

O Santos encerrou, neste domingo, a série de quatro jogos sem vencer no Brasileirão que atravessava desde a goleada por 6 a 0 sofrida para o Vasco. Sem o lesionado Neymar e com gol de Guilherme, superou os reservas do São Paulo por 1 a 0 em clássico disputado na Vila Belmiro, válido pela 24ª rodada da competição nacional.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda chega aos 26 pontos, em 14º lugar, quatro pontos acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Tem, ainda, um jogo atrasado da 13ª rodada para repor, contra o Palmeiras. O próximo compromisso santista é um duelo com o Red Bull Bragantino, daqui a uma semana, dia 28.

Diferentemente do rival, o São Paulo joga no meio da semana, já que está envolvido na disputa das quartas de final da Libertadores. Derrotado por 2 a 0 pela LDU no Equador, tentará reverter o placar no MorumBis, na quinta-feira, 25, a partir das 19 horas. Enquanto sonha com a retomada no torneio continental, está em uma posição segura no Brasileiro, em sétimo lugar, com 35 pontos.

Vojvoda escalou o Santos já pensando em como será o período de cerca de um mês sem Neymar, que sofreu lesão no músculo reto femoral da coxa direita durante o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na rodada passada. O astro santista esteve presente na Vila e assistiu ao jogo de um camarote.

Com a Libertadores como prioridade, Crespo escolheu mandar uma escalação alternativa a campo e viu o São Paulo aflito frente a um adversário muito mais agudo ofensivamente. O primeiro tempo foi dominado pelo Santos, não à toa sofreu apenas uma finalização. No ataque, soube trabalhar a bola e teve volume de jogo, mas poderia ter finalizado mais se fosse mais rápido nas conclusões de jogadas.

Guilherme, como de costume, era o jogador que mais tentava chutar ao gol, entre carimbadas na defesa e algumas bolas perigosas, muito ativo pelo lado esquerdo. Numa dessas oportunidades, ele parou em boa defesa de Young, jovem goleiro tricolor de 23 anos e 2,02 metros, que fez intervenções importantes também em tentativas de Rollheiser e Zé Rafael para impedir que os santistas tirassem o zero do placar.

A movimentação de Lautaro e a técnica de Rollheiser eram os principais trunfos da equipe do litoral paulista. O segundo aspecto foi decisivo no segundo tempo, quando o meia argentino recebeu a bola pela direita e cruzou para Guilherme, bem posicionado na área, finalizar de cabeça para deixar o Santos em vantagem.

O time da casa continuou com o ímpeto ofensivo e, embora o volume não tenha sido tão grandioso, teve oportunidades de ampliar o placar. O São Paulo ofereceu pouco perigo. Nem mesmo a entrada de nomes como Bobadilla, Luciano e Rigoni trouxe qualquer mudança de panorama ao duelo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 SÃO PAULO

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo (Barreal) e Rolheiser (Thaciano); Guilherme (Rincón) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO - Young; Maílton, Rafael Tolói, Sabino e Wendell (Enzo Díaz); Alisson, Luan Vinícius (Marcos Antônio), Felipe Negrucci e Rodriguinho (Bobadilla); Ferreira (Luciano) e Dinenno (Rigoni). Técnico: Hernán Crespo.

GOL - Guilherme, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Escobar, Brazão e Adonis Frías (Santos); Rigoni, Rodriguinho e Luciano (São Paulo).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (RJ).

RENDA - R$ 707.091,17.

PÚBLICO - 12.107 pessoas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Santos FC

São Paulo FC
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Dados

Estudo aponta aumento da violência contra mulher em dia de futebol; Pará segue tendência

No estado, tema ainda possui dados concretos, mas relatos indicam que o cenário não difere de outras capitais, diz promotora

21.09.25 8h00

Futebol

Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas

Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão.

21.09.25 7h00

FUTEBOL

Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter'

Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu

20.09.25 20h52

Futebol

Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha'

Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário

20.09.25 19h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Vojvoda prega Santos 'mirando para cima' e espera que vitória tire ansiedade do setor ofensivo

21.09.25 23h47

Futebol

Paysandu anuncia saída de três atletas na véspera de partida de '6 pontos' pela Série B

Segundo o clube, Joseph Espinoza, Kauã Hinkel e Matías Cavalleri não fazem mais parte da equipe.

01.06.25 13h35

Mais esportes

Terceira edição do Campeonato Paraense de Taekwondo acontece em Belém neste fim de semana; confira

Apenas atletas inscritos na Federação poderão participar, garantindo um nível de competitividade elevado

03.04.25 13h03

Futebol

Caso Afonso Rossa: morte súbita gera debate no futebol paraense sobre assistência médica na base

Segundo relatos oficiais do Águia, Afonso se sentiu mal durante o aquecimento do time, sentou-se no banco e caiu no chão, deixando o mundo do futebol de luto

29.12.24 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda