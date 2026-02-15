Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Santos rebaixa Velo Clube, se garante nas quartas do Paulistão e vai enfrentar o Novorizontino

Estadão Conteúdo

Com três gols nos primeiros 23 minutos de jogo, o Santos obteve uma tranquila goleada sobre o Velo Clube, neste domingo, por 6 a 0, em duelo válido pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Neymar entrou na etapa final para estrear na temporada, teve atuação discreta, sofreu falta violenta e perdeu duas chances para marcar.

Com o resultado, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda chegou aos 12 pontos e terminou na oitava colocação. Agora vai enfrentar o Novorizontino, primeiro colocado, nas quartas de final. O jogo vai ser em Novo Horizonte. Já o Velo Clube acumulou apenas cinco pontos e terminou a 15ª colocação à frente apenas da Ponte Preta e vai disputar a Série B do Campeonato Paulista em 2027.

Com a necessidade da vitória para fugir do rebaixamento, o Velo se lançou ao ataque e com menos de dois mintos Betão exigiu bela defesa de Brazão. Mas o entusiasmo da equipe de Rio Claro durou pouco.

Aos seis, a defesa do Velo falhou, após escanteio pela esquerda, e Gabriel Barbosa surgiyu livre na pequena área para empurrar a bola e abriu o placar.

Sem outra opção, o Velo seguiu no ataque e deixou espaços em seu campo para o Santos criar jogadas. Desta forma, não demorou para a equipe anfitriã aumentar o placar. Aos 18, Gabriel cruzou da direita e Moisés fez o segundo primeiro gol pelo Santos: 2 a 0.

O panorama do jogo não mudou e i Santos encontrou oportunidades para ir somando gols. Aos 23, foi a vez de Thaciano acertar bela cabeçada para fazer 3 a 0.

Após a parada para hidratação, o Santos voltou meio 'desligado', enquanto o Velo Clube manteve sua iniciativa de buscar o ataque, mas faltou qualidade técnica para o time do interior. Com isso, o Santos quase fez o quarto gol. Arão cabeceou para fora, aos 37.

O Santos veio com Neymar para o segundo tempo e o ritmo do time foi bem mais acelerado. Antes do primeiro minuto, Gabriel tentou colocar o craque na cara do gol, mas a zaga do Belo afastou o perigo. Aos sete, livre na meia esquerda da área, o camisa 10 bateu cruzado e errou o alvo.

O que estava ruim ficou ainda pior para o Velo Clube aos 11 minutos, quando Luiz Otávio recebeu cartão vermelho após orientação do VAR em falta sobre Bontempo.

Com um a menos, o Velo Clube abdicou do ataque e o Santos encontrou mais dificuldade no ataque. O jeito foi arriscar de longe e Gabriel Menino teve sucesso, aos 24 minutos, com uma 'bomba'.

Evitando as jogadas mais 'divididas', Neymar teve outra chance de marcar, aos 27, mas, quase na pequena área, chutou por cima do travessão. Aos 32, momento de tensão quando Islan fez falta violenta no astro, que reclamou muito da entrada, mas seguiu em campo. Ele mostrou estar recuperado, aos 35, quando roubou a bola que sobrou para Gabriel fazer o quinto.

Aos 39, Rollheiser, que substituiu Gabriel Barbosa, fez o sexto gol santista, em seu primeiro toque a bola, após passe de Roni pela ponta direita. Foi o fim da goleada.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 6 X 0 VELO CLUBE

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinícius Lira; William Arão (Gabriel Menino), Gabriel Bontempo e Moisés (Roni); Thaciano (Miguelito), Gabriela Barbosa (Rollheiser) e Barreal (Neymar). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VELO CLUBE - Marcelo Carné; Mancha, Betão e Marcelo Augusto (Daniel Amorim); Thomas Luciano, Luiz Otávio, Rodrigo Oliveira (Adriano) e Caíque (Zé Mario); Jhoninha (Islan), Rodrigo Alves (Adriano Júnior) e Norton (Karl). Técnico: Pintado.

GOLS- Gabriel Barbosa aos seis, Moisés aos 18 e Thaciano aos 23 minutos do primeiro tempo. Gabriel Menino aos 24, Gabriel Barbosa aos 35 e Rollheiser aos 39 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Oliveira, Thomaz, Islam.

CARTÃO VERMELHO - Luiz Otávio.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 1.055.230,36.

PÚBLICO - 13.422 torcedores.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PAULISTÃO/SANTOS X VELO CLUBE/RODADA
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida

Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado

15.02.26 15h31

FUTEBOL

De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão

Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão

15.02.26 7h30

Futebol

Como você enxerga o futebol?

13.02.26 15h34

FUTEBOL

Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026

O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes

13.02.26 15h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Paulistão 2026: quartas de final terão Portuguesa x Corinthians; São Paulo pega único invicto

15.02.26 23h42

novo comando

Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, é anunciado como técnico do Nottingham Forest

Será o quarto treinador do clube, que está uma posição e três pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League

15.02.26 10h52

Internacional goleia Ypiranga e encaminha vaga na final do Gauchão

15.02.26 23h37

NATAÇÃO

Ana Marcela Cunha leva o ouro nos 10km nos Jogos Mundiais Militares

Brasileira venceu a prova na distância olímpica em chegada acirrada com francesas

23.10.19 17h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda