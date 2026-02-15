Santos rebaixa Velo Clube, se garante nas quartas do Paulistão e vai enfrentar o Novorizontino

Com três gols nos primeiros 23 minutos de jogo, o Santos obteve uma tranquila goleada sobre o Velo Clube, neste domingo, por 6 a 0, em duelo válido pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Neymar entrou na etapa final para estrear na temporada, teve atuação discreta, sofreu falta violenta e perdeu duas chances para marcar.

Com o resultado, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda chegou aos 12 pontos e terminou na oitava colocação. Agora vai enfrentar o Novorizontino, primeiro colocado, nas quartas de final. O jogo vai ser em Novo Horizonte. Já o Velo Clube acumulou apenas cinco pontos e terminou a 15ª colocação à frente apenas da Ponte Preta e vai disputar a Série B do Campeonato Paulista em 2027.

Com a necessidade da vitória para fugir do rebaixamento, o Velo se lançou ao ataque e com menos de dois mintos Betão exigiu bela defesa de Brazão. Mas o entusiasmo da equipe de Rio Claro durou pouco.

Aos seis, a defesa do Velo falhou, após escanteio pela esquerda, e Gabriel Barbosa surgiyu livre na pequena área para empurrar a bola e abriu o placar.

Sem outra opção, o Velo seguiu no ataque e deixou espaços em seu campo para o Santos criar jogadas. Desta forma, não demorou para a equipe anfitriã aumentar o placar. Aos 18, Gabriel cruzou da direita e Moisés fez o segundo primeiro gol pelo Santos: 2 a 0.

O panorama do jogo não mudou e i Santos encontrou oportunidades para ir somando gols. Aos 23, foi a vez de Thaciano acertar bela cabeçada para fazer 3 a 0.

Após a parada para hidratação, o Santos voltou meio 'desligado', enquanto o Velo Clube manteve sua iniciativa de buscar o ataque, mas faltou qualidade técnica para o time do interior. Com isso, o Santos quase fez o quarto gol. Arão cabeceou para fora, aos 37.

O Santos veio com Neymar para o segundo tempo e o ritmo do time foi bem mais acelerado. Antes do primeiro minuto, Gabriel tentou colocar o craque na cara do gol, mas a zaga do Belo afastou o perigo. Aos sete, livre na meia esquerda da área, o camisa 10 bateu cruzado e errou o alvo.

O que estava ruim ficou ainda pior para o Velo Clube aos 11 minutos, quando Luiz Otávio recebeu cartão vermelho após orientação do VAR em falta sobre Bontempo.

Com um a menos, o Velo Clube abdicou do ataque e o Santos encontrou mais dificuldade no ataque. O jeito foi arriscar de longe e Gabriel Menino teve sucesso, aos 24 minutos, com uma 'bomba'.

Evitando as jogadas mais 'divididas', Neymar teve outra chance de marcar, aos 27, mas, quase na pequena área, chutou por cima do travessão. Aos 32, momento de tensão quando Islan fez falta violenta no astro, que reclamou muito da entrada, mas seguiu em campo. Ele mostrou estar recuperado, aos 35, quando roubou a bola que sobrou para Gabriel fazer o quinto.

Aos 39, Rollheiser, que substituiu Gabriel Barbosa, fez o sexto gol santista, em seu primeiro toque a bola, após passe de Roni pela ponta direita. Foi o fim da goleada.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 6 X 0 VELO CLUBE

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinícius Lira; William Arão (Gabriel Menino), Gabriel Bontempo e Moisés (Roni); Thaciano (Miguelito), Gabriela Barbosa (Rollheiser) e Barreal (Neymar). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VELO CLUBE - Marcelo Carné; Mancha, Betão e Marcelo Augusto (Daniel Amorim); Thomas Luciano, Luiz Otávio, Rodrigo Oliveira (Adriano) e Caíque (Zé Mario); Jhoninha (Islan), Rodrigo Alves (Adriano Júnior) e Norton (Karl). Técnico: Pintado.

GOLS- Gabriel Barbosa aos seis, Moisés aos 18 e Thaciano aos 23 minutos do primeiro tempo. Gabriel Menino aos 24, Gabriel Barbosa aos 35 e Rollheiser aos 39 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Oliveira, Thomaz, Islam.

CARTÃO VERMELHO - Luiz Otávio.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 1.055.230,36.

PÚBLICO - 13.422 torcedores.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).