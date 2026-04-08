Santos perde para o Deportivo Cuenca com 'gol olímpico' na estreia na Copa Sul-Americana Estadão Conteúdo 08.04.26 21h16 O Santos perdeu, nesta quarta-feira, no Equador, por 1 a 0, para o Deportivo Cuenca, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A equipe local venceu com um 'gol olímpico' e lidera a chave com três pontos. No outro duelo da chave, em Montevidéu, no Uruguai, Recoleta e San Lorenzo empataram por 1 a 1. Com um time formado por sete atletas argentinos, o Cuenca buscou o ataque desde o primeiro minuto. Desta forma, deixou espaços para o Santos articular jogadas. Em cinco minutos, Oliva e Moisés criaram boas oportunidades para os santistas. O Cuenca seguiu se aventurando no ataque e deixou a partida agitada. Mancinelli fez Brazão realizar boa defesa, mas o Santos respondeu na sequência com belo chute de Bontempo. Tudo isso com dez minutos de jogo. Os times diminuíram um pouco ritmo e faltas mais brutas foram cometidas dos dois lados. O Santos seguiu melhor na partida e voltou a criar momentos importantes com Bontempo e Lautaro. Na melhor delas, Roni, livre, cabeceou para mais uma defesa de Ferrero. Valente, o Cuenca não se limitou apenas em se defender. González, com forte chute de longa distância, assuStou Brazão. A produção do time equatoriano melhorou ainda mais após a parada para reidratação. Vega só não abriu o placar, aos 31 minutos, porque 'furou' na pequena área. David Gonzalez somou mais dois lances perigosos para o Cuenca no final da primeira etapa. Depois de aparentar cansaço ao final da primeira etapa, muito por causa dos 2.550 metros de altitude, o Santos voltou com Rollheiser no lugar de Moisés. E o argentino só precisou de três minutos para fazer a primeira finalização. O Santos ampliou seu domínio e Bontempo acertou o travessão de Ferrero aos cinco minutos. Mas o que o time de Vila Belmiro não esperava era tomar um 'gol olímpico'. Aos 15 minutos, Mancinelli bateu escanteio pelo lado esquerdo, Brazão se atrapalhou e a bola acabou entrando: 1 a 0. Cuca não perdeu tempo e colocou Thaciano e Robinho Jr. A intenção foi aumentar o poder de 'fogo' da equipe santista. A disputa ficou aberta. Os times se revezavam no ataque, criavam chances e um segundo gol na partida poderia sair para qualquer lado. Aos 42 minutos, na maior chance de empate do Santos, Thaciano errou cabeçada dentro da pequena área. E foi isso. Aos 44, Barreal também jogou fora grande oportunidade. O Santos pressionou até o final, mas não teve sucesso. QUATRO SEGUIDOS JOGOS NA VILA O Santos vai disputar quatro jogos seguidos na Vila Belmiro por três competições. O time de Cuca volta a campo no sábado, às 20 horas, para encarar o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima terça (dia 14) terá pela frente o Recoleta, pela segunda rodada da Sul-Americana. Dia 19, o adversário da equipe santista será o Fluminense pelo Brasileirão. Já no dia 22, a equipe alvinegra entra em campo pela Copa do Brasil contra o Coritiba. FICHA TÉCNICA DEPORTIVO CUENCA 1 X 0 SANTOS DEPORTIVO CUENCA - Ferrero; Chacón (Guevara), Postel, Boolsen e Arboleda; Maccari (Morocho), Vega e González (Ordoñez); Diaz, Leguizamón (Rivero) e Mancinelli. Técnico: Jorge Célico. SANTOS - Gabriel Brazão; Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Rafael Gonzaga (Zé Rafael); Oliva (Robinho Jr.), Willian Arão, Gabriel Bontempo e Moisés (Rollheiser); Rony (Thaciano) e Lautaro Díaz (Barreal). Técnico: Cuca. GOL - Mancinelli, aos 15 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Boolsen, Ordoñez e Lucas Veríssimo. ÁRBITRO - Gery Vargas (BOL). RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. LOCAL - Estádio Alerrandro Serrano Aguilar, em Cuenca (EQU). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Deportivo Cuenca Santos FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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