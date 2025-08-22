Santos oficializa contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda Estadão Conteúdo 22.08.25 10h23 A direção do Santos oficializou nesta sexta-feira a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda. O argentino acertou vínculo até o fim de 2026 e chega para substituir Cléber Xavier. Apesar da contratação, Vojvoda ainda não estreará no fim de semana, na partida contra o Bahia, em Salvador. Treinador e clube haviam chegado a um acordo na quinta-feira. A negociação avançou rapidamente ao longo da semana após o Santos descartar o retorno de outro argentino, Jorge Sampaoli. Vojvoda aceitou a proposta santista ainda na quinta e assinou o contrato nesta sexta. Com o argentino, a comissão técnica do Santos será ampliada. Os auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues vão se juntar ao grupo que estava no clube desde a chegada de Cléber Xavier. Apenas o treinador foi demitido no domingo passado, poucas horas após a histórica goleada do Vasco por 6 a 0, no MorumBis, em São Paulo. No próximo domingo, o time paulista será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi, filho de Tite, que vem comandando os treinos do Santos desde o fim de semana passado. Vojvoda era uma das principais opções disponíveis no mercado nacional, após ser dispensado pelo Fortaleza no mês passado. O argentino de 50 anos se tornou um dos técnicos mais cobiçados pelos clubes nacionais por se destacar no comando do time cearense, entre 2021 e este ano, com cinco títulos na bagagem (três do Campeonato Cearense e dois da Copa do Nordeste). O argentino, contudo, não resistiu à má fase do Fortaleza, que faz campanha inesperadamente ruim neste Brasileirão - é o penúltimo colocado, dentro da zona de rebaixamento. No Santos, Vojvoda não encontrará contexto muito mais favorável. O time frequentou a zona da degola ao longo do primeiro turno, mesmo com Neymar no elenco. É o atual 15º colocado, na beira da zona de descenso. Mas vive a ressaca da goleada sofrida para o Vasco. Na terça-feira, dois dias após o trágico resultado, o Santos foi alvo de uma invasão de torcedores no Centro de Treinamento Rei Pelé. Acompanhados de rojões e gritaria, dezenas de torcedores entraram no estacionamento do local, intimidaram jogadores e chegaram a cobrar Neymar pessoalmente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Vojvoda contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51