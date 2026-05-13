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Santos irrita torcida com falha em sistema de venda de ingressos para jogo na Neo Química Arena

O sistema apresentou falha e muitos torcedores da capital se revoltaram com o clube

Estadão Conteúdo

O Santos iniciou a venda de ingressos para o jogo com o Coritiba, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena, agendado para domingo, da pior maneira possível. O sistema apresentou falha e muitos torcedores da capital se revoltaram com o clube.

"O Santos FC informa que foi constatada instabilidade no acesso ao site Sócio-Rei nesta manhã de quarta-feira (13). Nossa equipe de TI, em conjunto com a empresa responsável pela manutenção da plataforma, tem trabalhado intensamente para resolver o problema o mais rápido possível", informou o clube.

"O Santos FC lamenta o ocorrido e agradece o apoio de sua torcida", completou a nota oficial santista nas redes sociais, gerando diversas mensagens de reprovação.

"Amadorismo", "ridículo", "incompetência" e "não merece a torcida que tem", deram tom às reclamações. Muitos santistas reclamavam que o clube demorou demais para anunciar o problema técnico e dar satisfação mesmo com tantas reclamações.

O segundo jogo diante do Coritiba na semana - se enfrentam nesta quarta pela Copa do Brasil - será pelo Brasileirão e servirá para Neymar carimbar, ou não, sua presença na Copa do Mundo. A diretoria escolheu a casa corintiana para levar um grande público confiante em apresentação de gala de seu astro.

Carlo Ancelotti anuncia na segunda-feira a lista com os 26 nomes que estarão em gramados dos Estados Unidos, Canadá e México e Neymar jamais escondeu sua confiança em defender o País em uma última Copa do Mundo.

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