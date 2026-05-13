Santos irrita torcida com falha em sistema de venda de ingressos para jogo na Neo Química Arena O sistema apresentou falha e muitos torcedores da capital se revoltaram com o clube Estadão Conteúdo 13.05.26 12h17 O Santos iniciou a venda de ingressos para o jogo com o Coritiba, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena, agendado para domingo, da pior maneira possível. O sistema apresentou falha e muitos torcedores da capital se revoltaram com o clube. "O Santos FC informa que foi constatada instabilidade no acesso ao site Sócio-Rei nesta manhã de quarta-feira (13). Nossa equipe de TI, em conjunto com a empresa responsável pela manutenção da plataforma, tem trabalhado intensamente para resolver o problema o mais rápido possível", informou o clube. "O Santos FC lamenta o ocorrido e agradece o apoio de sua torcida", completou a nota oficial santista nas redes sociais, gerando diversas mensagens de reprovação. "Amadorismo", "ridículo", "incompetência" e "não merece a torcida que tem", deram tom às reclamações. Muitos santistas reclamavam que o clube demorou demais para anunciar o problema técnico e dar satisfação mesmo com tantas reclamações. O segundo jogo diante do Coritiba na semana - se enfrentam nesta quarta pela Copa do Brasil - será pelo Brasileirão e servirá para Neymar carimbar, ou não, sua presença na Copa do Mundo. A diretoria escolheu a casa corintiana para levar um grande público confiante em apresentação de gala de seu astro. Carlo Ancelotti anuncia na segunda-feira a lista com os 26 nomes que estarão em gramados dos Estados Unidos, Canadá e México e Neymar jamais escondeu sua confiança em defender o País em uma última Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Coritiba Neo Química Arena ingressos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Neila Monteiro, faixa roxa, subiu no lugar mais alto do pódio na competição nacional, que é chancelada pela CBJJ 13.05.26 11h49 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36 Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. 12.05.26 15h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36 FUTEBOL Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim' A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira 13.05.26 9h52