Santos goleia Ferroviária e pega o Cruzeiro nas oitavas da Copinha

O Santos não teve problemas para avançar às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em dia amargo para os paulistas. Na noite desta quarta-feira, goleou a Ferroviária por 4 a 1 na terceira fase, em jogo disputado no estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.

No primeiro tempo, o Santos fez 3 a 0 com gols de Matheus Xavier, Pedro Assis e Nadson. No segundo, Kenay completou o placar. Nicolas ainda descontou nos acréscimos, mas já era tarde.

Agora, o Santos se prepara para um duelo de gigantes nacionais, diante do Cruzeiro. O time mineiro eliminou a Ponte Preta ao vencer por 3 a 0, com gols de Gustavo Zago, Pablo e Miguel.

O Grêmio foi outro a confirmar o favoritismo, mas de forma mais equilibrada: venceu a Chapecoense por 1 a 0, com gol de Luciano, contra. Agora, vai enfrentar o América-RN, que eliminou o Mirassol por 2 a 0.

O Botafogo foi outro paulista eliminado. Após empate sem gols, perdeu nos pênaltis para o Guanabara City-GO por 4 a 3. Já o Grêmio Prudente foi derrotado pelo Ceará por 3 a 1. O dia ainda contou com a classificação do Atlético-PI sobre o América-MG nos pênaltis.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA:

Mirassol 0 x 2 América-RN Ceará 3 x 1 Grêmio Prudente Atlético-PI 0 (4) x (3) 0 América-MG Cruzeiro 3 x 0 Ponte Preta Chapecoense 0 x 1 Grêmio Botafogo 0 (3) x (4) 0 Guanabara City-GO Ferroviária 0 x 4 Santos

CONFIRA OS DUELOS DAS OITAVAS DE FINAL

Grêmio x América-RN Ceará x XV de Jaú ou Guarani Atlético-PI x Guanabara City Cruzeiro x Santos