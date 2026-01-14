Santos goleia Ferroviária e pega o Cruzeiro nas oitavas da Copinha Estadão Conteúdo 14.01.26 23h34 O Santos não teve problemas para avançar às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em dia amargo para os paulistas. Na noite desta quarta-feira, goleou a Ferroviária por 4 a 1 na terceira fase, em jogo disputado no estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. No primeiro tempo, o Santos fez 3 a 0 com gols de Matheus Xavier, Pedro Assis e Nadson. No segundo, Kenay completou o placar. Nicolas ainda descontou nos acréscimos, mas já era tarde. Agora, o Santos se prepara para um duelo de gigantes nacionais, diante do Cruzeiro. O time mineiro eliminou a Ponte Preta ao vencer por 3 a 0, com gols de Gustavo Zago, Pablo e Miguel. O Grêmio foi outro a confirmar o favoritismo, mas de forma mais equilibrada: venceu a Chapecoense por 1 a 0, com gol de Luciano, contra. Agora, vai enfrentar o América-RN, que eliminou o Mirassol por 2 a 0. O Botafogo foi outro paulista eliminado. Após empate sem gols, perdeu nos pênaltis para o Guanabara City-GO por 4 a 3. Já o Grêmio Prudente foi derrotado pelo Ceará por 3 a 1. O dia ainda contou com a classificação do Atlético-PI sobre o América-MG nos pênaltis. CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA: Mirassol 0 x 2 América-RN Ceará 3 x 1 Grêmio Prudente Atlético-PI 0 (4) x (3) 0 América-MG Cruzeiro 3 x 0 Ponte Preta Chapecoense 0 x 1 Grêmio Botafogo 0 (3) x (4) 0 Guanabara City-GO Ferroviária 0 x 4 Santos CONFIRA OS DUELOS DAS OITAVAS DE FINAL Grêmio x América-RN Ceará x XV de Jaú ou Guarani Atlético-PI x Guanabara City Cruzeiro x Santos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Santos FC Ferroviária Grêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking 14.01.26 16h01 Parada pelo Clima FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão 14.01.26 12h27 Futebol Mangueirão receberá gramado da Copa do Mundo ainda no primeiro semestre de 2026, diz dirigente Segundo Ricardo Gluck Paul, a grama Tahoma 32 é um dos trunfos do estádio para receber último jogo do Brasil antes do embarque para o Mundial. 14.01.26 12h18 Futebol Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 14.01.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Garrinscha desequilibra e Bangu vence o Flamengo em Moça Bonita pelo Carioca 14.01.26 23h57 NOVA GESTÃO Eleições no Paysandu: Roger Aguilera é eleito novo presidente para o biênio 2025/26; veja O representante da chapa 'Raul Aguilera' ganhou a corrida pela cadeira presidencial no clube bicolor, com 73,8% dos votos contra 26,2% de seu opositor Felipe Fernandes 05.11.24 22h04 Campeonato Carioca Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e as escalações do Campeonato Carioca Flamengo x Nova Iguaçu jogam a final do Campeonato Carioca hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 07.04.24 14h00 Cruzeiro supera o Tombense e se reabilita na segunda rodada do Campeonato Mineiro 15.01.26 0h02