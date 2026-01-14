Bangu vence Flamengo Sub-20 na Taça Guanabara e surpreende em Moça Bonita Time da Gávea jogou com garotos e sofreu primeira derrota no Campeonato Carioca; atacante haitiano foi o nome da partida Estadão Conteúdo 14.01.26 23h57 O Bangu venceu o Flamengo Sub-20 por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no Estádio de Moça Bonita, zona oeste do Rio de Janeiro. A partida, válida pela primeira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca, marcou o retorno do rubro-negro ao local após quase 24 anos. O atacante haitiano Garrinscha foi o principal destaque do jogo, dando passe para um gol e marcando o outro. Flamengo e o cenário na Taça Guanabara Com a derrota, o Flamengo permanece com um ponto no Grupo B da competição, enquanto o Bangu, com a vitória, alcançou três pontos pelo Grupo A. Esta foi a primeira derrota do time rubro-negro, que está utilizando seus jogadores da categoria Sub-20 e só deve escalar os principais atletas a partir da terceira rodada. No último domingo, o time da Gávea havia empatado por 1 a 1 com a Portuguesa. Este jogo foi antecipado da quinta rodada devido ao compromisso do Flamengo na Supercopa do Brasil, em 1º de fevereiro, contra o Corinthians. A decisão da Supercopa será em jogo único, no Mané Garrincha, em Brasília. Garrinscha: do Haiti para o destaque no Bangu O grande nome da noite foi o camisa 7 do Bangu, o atacante haitiano Garrinscha, de 24 anos. Ele foi o responsável pela assistência para o primeiro gol, marcado por PK, e balançou as redes no segundo gol do time da casa. Morando no Brasil há sete anos, ele é fluente em português e tem seus direitos vinculados ao Perolas Negra, clube de Piraí (RJ). O jovem é resultado de um projeto de uma ONG brasileira que ofereceu apoio ao Haiti após o terremoto de 2010. Seu nome é uma homenagem ao bicampeão mundial brasileiro Garrincha, ex-jogador do Botafogo-RJ. A ideia partiu de seu pai, Joseph Garry, que também foi jogador profissional. A palavra do destaque "Estou muito feliz em defender o Bangu e só tenho a agradecer a Deus por esta chance de enfrentar o Flamengo", declarou o haitiano, em português perfeito. Cansado, ele foi substituído por Douglas Lima aos 18 minutos do segundo tempo. Detalhes da partida: Bangu abre vantagem e Flamengo diminui Mesmo com chuva, o confronto começou com ritmo intenso. O Bangu rapidamente construiu uma vantagem de dois gols. O primeiro, aos três minutos, veio após Garrinscha roubar a bola e lançar Patryck Ferreira, o PK, que finalizou no alto, abrindo o placar. O segundo gol foi aos 11 minutos, com o próprio Garrinscha recebendo pela esquerda, driblando o marcador e chutando no ângulo oposto, sem chances para o goleiro, em um belo lance. O Flamengo conseguiu diminuir aos 18 minutos. Daniel Sales lançou Guilherme Gomes, que percebeu a saída precipitada do goleiro Bruno e tocou por cobertura, na entrada da área. Segundo tempo com controle do Bangu Na etapa final, o jogo perdeu intensidade. O Flamengo não encontrou meios para buscar o empate, enquanto o Bangu priorizou a defesa para assegurar a importante e histórica vitória em seus domínios. Próximos jogos das equipes Na segunda rodada, o Flamengo enfrentará o Volta Redonda no sábado, às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira. Já o Bangu receberá o Madureira no mesmo dia, a partir das 18h30. Ficha Técnica: Bangu 2 x 1 Flamengo BANGU 2 X 1 FLAMENGO LOCAL - Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ). PÚBLICO - 7.000 presentes. RENDA - não disponível. ÁRBITRO - Jodis Nascimento de Souza. GOLS - PK, aos três, Garrinscha, aos 11, e Guilherme Gomes, aos 18 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Gilberto (Bangu); Johnny, Wallace Yan e Pablo Lúcio (Flamengo). BANGU - Bruno; Dudu (Caio Felipe), Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Ítalo Isaac (Ricardo Sena), Mauro Silva e Walber; Garrincha (Douglas Lima), PK (Luizinho) e Lucas Sibito. Técnico: Flávio Tinoco FLAMENGO - Léo Nannetti; Daniel Sales (Wanderson), Iago, João Victor e Johnny (Gustavo); Pablo Lúcio, Lucas Vieira (Alan Santos) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Ryan Roberto), Wallace Yan e Joshua (João Camargo). Técnico: Bruno Pivetti 