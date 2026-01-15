Cruzeiro supera o Tombense e se reabilita na segunda rodada do Campeonato Mineiro Estadão Conteúdo 15.01.26 0h02 O Cruzeiro reagiu e venceu a primeira no Campeonato Mineiro. Em jogo disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia, se recuperou da derrota por 2 a 1 na estreia para o Pouso Alegre ao bater o Tombense por 2 a 1, com gols de Kenji e Japa. Com o resultado positivo, o Cruzeiro soma seus primeiros três pontos e fica no topo do Grupo C, encarando agora o Uberlândia, no Mineirão. O time de Tombos, por outro lado, ocupa a lanterna do Grupo B e totaliza um ponto, enfrentando o Atlético, na Arena MRV. O duelo começou com o Cruzeiro sendo amplamente dominante, criando a primeira boa chance logo no primeiro minuto. Não demorou e saiu o primeiro gol: Kenji chutou de fora da área e estufou a rede adversária. Dominando as ações ofensivas, os cruzeirenses continuaram em cima do Tombense, que pouco chegou ao ataque e sequer levou perigo. Em jogada trabalhada, no entanto, o Cruzeiro ampliou: Japa ficou com a bola após triangulação rápida e, de frente para o gol, fez o segundo. A segunda etapa ficou ainda mais pegada, com o Tombense indo pelo menos tentar diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. O Cruzeiro, por sua vez, controlou melhor o ritmo e valorizou bem a vantagem que construiu. Ainda deu tempo de Pedro Oliveira cobrar falta e marcar o de honra dos alvirrubros. FICHA TÉCNICA TOMBENSE 1 X 2 CRUZEIRO TOMBENSE - Douglas; Júlio Henrique, Wesley Marth, Roger Carvalho e Xavier; Wanderson, João Vítor e Pedro Oliveira (Luiz Felipe); Ronald (Rafinha), Júlio César (Jupi) e Jefferson Renan (Felipinho). Técnico: Cristóvão Borges CRUZEIRO - Otávio; Kauã Moraes (Nicolas Pontes), João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Rodriguinho (Murilo Rhikman) e Japa; Arroyo (Vitinho), Chico da Costa (Fernando) e Kenji (Rayan Lelis). Técnico: Tite GOLS - Kenji, aos nove, e Japa, aos 24 minutos do primeiro tempo; Pedro Oliveira, aos 19 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Xavier, Pedro Oliveira e Dyego (Tombense); Nicolas Pontes (Cruzeiro). ÁRBITRO - Hieger Tulio Cardoso. PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Mineiro Cruzeiro Tombense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking 14.01.26 16h01 Parada pelo Clima FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão 14.01.26 12h27 Futebol Mangueirão receberá gramado da Copa do Mundo ainda no primeiro semestre de 2026, diz dirigente Segundo Ricardo Gluck Paul, a grama Tahoma 32 é um dos trunfos do estádio para receber último jogo do Brasil antes do embarque para o Mundial. 14.01.26 12h18 Futebol Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 14.01.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Taça Guanabara Bangu vence Flamengo Sub-20 na Taça Guanabara e surpreende em Moça Bonita Time da Gávea jogou com garotos e sofreu primeira derrota no Campeonato Carioca; atacante haitiano foi o nome da partida 14.01.26 23h57 Cruzeiro supera o Tombense e se reabilita na segunda rodada do Campeonato Mineiro 15.01.26 0h02 OFICIAL Paysandu apresenta Marcinho e aposta em experiência para a temporada Meia elogia o projeto do clube, destaca o trabalho de Júnior Rocha e diz que chega pronto para ajudar dentro e fora de campo 14.01.26 22h10 Com portões fechados, Grêmio é superado pelo São José com golaço no Gaúcho 14.01.26 23h57