Cruzeiro supera o Tombense e se reabilita na segunda rodada do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro reagiu e venceu a primeira no Campeonato Mineiro. Em jogo disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia, se recuperou da derrota por 2 a 1 na estreia para o Pouso Alegre ao bater o Tombense por 2 a 1, com gols de Kenji e Japa.

Com o resultado positivo, o Cruzeiro soma seus primeiros três pontos e fica no topo do Grupo C, encarando agora o Uberlândia, no Mineirão. O time de Tombos, por outro lado, ocupa a lanterna do Grupo B e totaliza um ponto, enfrentando o Atlético, na Arena MRV.

O duelo começou com o Cruzeiro sendo amplamente dominante, criando a primeira boa chance logo no primeiro minuto. Não demorou e saiu o primeiro gol: Kenji chutou de fora da área e estufou a rede adversária.

Dominando as ações ofensivas, os cruzeirenses continuaram em cima do Tombense, que pouco chegou ao ataque e sequer levou perigo. Em jogada trabalhada, no entanto, o Cruzeiro ampliou: Japa ficou com a bola após triangulação rápida e, de frente para o gol, fez o segundo.

A segunda etapa ficou ainda mais pegada, com o Tombense indo pelo menos tentar diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. O Cruzeiro, por sua vez, controlou melhor o ritmo e valorizou bem a vantagem que construiu. Ainda deu tempo de Pedro Oliveira cobrar falta e marcar o de honra dos alvirrubros.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 X 2 CRUZEIRO

TOMBENSE - Douglas; Júlio Henrique, Wesley Marth, Roger Carvalho e Xavier; Wanderson, João Vítor e Pedro Oliveira (Luiz Felipe); Ronald (Rafinha), Júlio César (Jupi) e Jefferson Renan (Felipinho). Técnico: Cristóvão Borges

CRUZEIRO - Otávio; Kauã Moraes (Nicolas Pontes), João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Rodriguinho (Murilo Rhikman) e Japa; Arroyo (Vitinho), Chico da Costa (Fernando) e Kenji (Rayan Lelis). Técnico: Tite

GOLS - Kenji, aos nove, e Japa, aos 24 minutos do primeiro tempo; Pedro Oliveira, aos 19 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Xavier, Pedro Oliveira e Dyego (Tombense); Nicolas Pontes (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Hieger Tulio Cardoso.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).