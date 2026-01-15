Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cruzeiro supera o Tombense e se reabilita na segunda rodada do Campeonato Mineiro

Estadão Conteúdo

O Cruzeiro reagiu e venceu a primeira no Campeonato Mineiro. Em jogo disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia, se recuperou da derrota por 2 a 1 na estreia para o Pouso Alegre ao bater o Tombense por 2 a 1, com gols de Kenji e Japa.

Com o resultado positivo, o Cruzeiro soma seus primeiros três pontos e fica no topo do Grupo C, encarando agora o Uberlândia, no Mineirão. O time de Tombos, por outro lado, ocupa a lanterna do Grupo B e totaliza um ponto, enfrentando o Atlético, na Arena MRV.

O duelo começou com o Cruzeiro sendo amplamente dominante, criando a primeira boa chance logo no primeiro minuto. Não demorou e saiu o primeiro gol: Kenji chutou de fora da área e estufou a rede adversária.

Dominando as ações ofensivas, os cruzeirenses continuaram em cima do Tombense, que pouco chegou ao ataque e sequer levou perigo. Em jogada trabalhada, no entanto, o Cruzeiro ampliou: Japa ficou com a bola após triangulação rápida e, de frente para o gol, fez o segundo.

A segunda etapa ficou ainda mais pegada, com o Tombense indo pelo menos tentar diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. O Cruzeiro, por sua vez, controlou melhor o ritmo e valorizou bem a vantagem que construiu. Ainda deu tempo de Pedro Oliveira cobrar falta e marcar o de honra dos alvirrubros.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 X 2 CRUZEIRO

TOMBENSE - Douglas; Júlio Henrique, Wesley Marth, Roger Carvalho e Xavier; Wanderson, João Vítor e Pedro Oliveira (Luiz Felipe); Ronald (Rafinha), Júlio César (Jupi) e Jefferson Renan (Felipinho). Técnico: Cristóvão Borges

CRUZEIRO - Otávio; Kauã Moraes (Nicolas Pontes), João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Rodriguinho (Murilo Rhikman) e Japa; Arroyo (Vitinho), Chico da Costa (Fernando) e Kenji (Rayan Lelis). Técnico: Tite

GOLS - Kenji, aos nove, e Japa, aos 24 minutos do primeiro tempo; Pedro Oliveira, aos 19 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Xavier, Pedro Oliveira e Dyego (Tombense); Nicolas Pontes (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Hieger Tulio Cardoso.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Mineiro

Cruzeiro

Tombense
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista

O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking

14.01.26 16h01

Parada pelo Clima

FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas

Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão

14.01.26 12h27

Futebol

Mangueirão receberá gramado da Copa do Mundo ainda no primeiro semestre de 2026, diz dirigente

Segundo Ricardo Gluck Paul, a grama Tahoma 32 é um dos trunfos do estádio para receber último jogo do Brasil antes do embarque para o Mundial.

14.01.26 12h18

Futebol

Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A

Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 

14.01.26 11h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Taça Guanabara

Bangu vence Flamengo Sub-20 na Taça Guanabara e surpreende em Moça Bonita

Time da Gávea jogou com garotos e sofreu primeira derrota no Campeonato Carioca; atacante haitiano foi o nome da partida

14.01.26 23h57

Cruzeiro supera o Tombense e se reabilita na segunda rodada do Campeonato Mineiro

15.01.26 0h02

OFICIAL

Paysandu apresenta Marcinho e aposta em experiência para a temporada

Meia elogia o projeto do clube, destaca o trabalho de Júnior Rocha e diz que chega pronto para ajudar dentro e fora de campo

14.01.26 22h10

Com portões fechados, Grêmio é superado pelo São José com golaço no Gaúcho

14.01.26 23h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda