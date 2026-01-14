Com portões fechados, Grêmio é superado pelo São José com golaço no Gaúcho

Após golear na estreia, o Grêmio conheceu sua primeira derrota no Campeonato Gaúcho. Na noite desta quarta-feira, recebeu o São José em sua arena, em Porto Alegre (RS), e foi superado por 1 a 0, com golaço de Ronald Barcellos. A partida foi realizada com portões fechados por causa de uma punição por conta da confusão do Gre-Nal 447, primeiro jogo da final de 2025.

Com o resultado, o Grêmio, que vinha de goleada sobre o Avenida, por 4 a 0, segue com três pontos e aparece em segundo do Grupo B. Já o São José, que empatou sem gols com o Inter de Santa Maria na estreia, agora tem quatro na liderança do Grupo A.

Os times enfrentam os adversários da chave oposta. Ao fim de seis rodadas, os quatro primeiros avançam às quartas de final. Os dois últimos de cada grupo formam o Quadrangular da Permanência.

O São José teve a primeira chance perigosa em cobrança de falta. Ângelo cobrou com categoria e exigiu bela defesa de Tiago Volpi, que espalmou. Em outra jogada, Ronald aproveitou erro e disparou em velocidade. Ele chutou de fora da área, com perigo, mas para fora.

Apesar de ter algumas chegadas, o Grêmio não conseguiu uma finalização com perigo. Na parte final, o São José assustou com chute cruzado de Douglas, novamente defendido por Volpi.

Mas aos 46 minutos o time visitante merecidamente conseguiu inaugurar o placar com um golaço. Após cobrança de escanteio, a bola ficou com Ronald Barcellos antes da meia-lua. Ele ajeitou e mandou uma bomba no ângulo.

No segundo tempo, o panorama não mudou muito. Zé Vitor foi acionado na esquerda da área e chutou de bico, mas Volpi defendeu. Após as mudanças, o Grêmio melhorou um pouco, mas só conseguiu ter uma oportunidade em chute de longe de Dodi, por cima.

Em outro lance tricolor, Edenílson quase fez um belo gol ao chutar colocado da intermediária. O goleiro Fábio, porém, saltou bem e fez a defesa, espalmando. O Grêmio ainda teve uma falta perigosa, com Cristaldo cobrando por cima do gol.

Os dois times voltam a campo já no próximo sábado para a terceira rodada. Às 16h, o São José visita o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS). Mais tarde, às 19h, o Grêmio recebe o São Luiz novamente em sua arena, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 SÃO JOSÉ

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Pedro, Noriega, Kannemann e Viery; Cuéllar (Edenílson), Dodi e Aravena (Roger); Gabriel Mec (Amuzu), Willian (Cristaldo) e André (Carlos Vinícius). Técnico: Luís Castro.

SÃO JOSÉ - Fábio; Danilo (William), Diney, Tiago Pedra, Eduardo Melo e Ângelo; Keverton, Rafael Carrilho (Lucas Grafite) e Zé Vitor (Dieter); Ronald Barcellos (Cauã) e Douglas (Pedrinho). Técnico: Gabardo Júnior.

GOL - Ronald Barcellos, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edenílson (Grêmio); Tiago Pedra, Lucas Grafite, Ronald Barcellos e Cauã (São José).

ÁRBITRO - Elias da Silva Elyseu.

PÚBLICO E RENDA - Portões fechados.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).