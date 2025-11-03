Santos foi vazado nos últimos sete jogos e tem os melhores ataques do Brasileirão pela frente

O Santos tem bons motivos para se preocupar nos próximos dias. Apenas dois pontos distantes da zona de rebaixamento, vindo de sete jogos seguidos levando gols e com defesa melhor apenas do que a do Red Bull Bragantino e das quatro equipes na zona de rebaixamento, a equipe de Juan Pablo Vojvoda terá pela frente, em quatro jogos seguidos, os melhores ataques do Brasileirão.

Vojvoda estreou no Santos em visita ao Atlético-MG, com igualdade por 1 a 1. A seguir, ganhou do São Paulo em seu único jogo sem ser vazado, com 1 a 0 na Vila Belmiro. De lá para cá, foram sete partidas disputadas, 11 gols sofridos e somente a vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1. Do mais, derrotas para Ceará e Vitória e empates com Red Bull Bragantino, Grêmio, Botafogo e Fortaleza.

Mesmo necessitando de pontos para buscar alívio na luta contra a queda, a defesa se tornou a grande dor de cabeça de Vojvoda. O time não consegue passar ileso nem diante de rivais da zona de rebaixamento, casos de Vitória (perdeu por 1 a 0 em casa) e Fortaleza (apenas buscou o 1 a 1 na Vila, no sábado) e agora terá teste de fogo contra os melhores colocados.

E, para piorar, Luan Peres terá de cumprir suspensão na quinta-feira em visita ao Palmeiras, segundo melhor ataque com 55 gols anotados e ao qual jogará duas vezes em dez dias. Entre eles está a visita ao Flamengo, segundo colocado e ataque mais letal do Brasileirão, com 59 gols, no domingo. Por fim, ainda encara o Mirassol na dura série, terceiro time a superar a marca de 50 gols, com 52 bolas nas redes adversárias.

Alexis Duarte deve formar dupla com Adonis Frías, mas o treinador deve reforçar a marcação no meio-campo para dar sustentabilidade à defesa. Pode, ainda, ter reforços nas laterais, com retornos de Souza e, possivelmente, de Mayke. Não está descartada uma zaga com três defensores no Allianz Parque, mas Vojvoda teria de improvisar - Willian Arão já jogou na posição, por exemplo.