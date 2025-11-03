Santos foi vazado nos últimos sete jogos e tem os melhores ataques do Brasileirão pela frente O time não consegue passar ileso nem diante de rivais da zona de rebaixamento Estadão Conteúdo 03.11.25 14h28 O Santos tem bons motivos para se preocupar nos próximos dias. Apenas dois pontos distantes da zona de rebaixamento, vindo de sete jogos seguidos levando gols e com defesa melhor apenas do que a do Red Bull Bragantino e das quatro equipes na zona de rebaixamento, a equipe de Juan Pablo Vojvoda terá pela frente, em quatro jogos seguidos, os melhores ataques do Brasileirão. Vojvoda estreou no Santos em visita ao Atlético-MG, com igualdade por 1 a 1. A seguir, ganhou do São Paulo em seu único jogo sem ser vazado, com 1 a 0 na Vila Belmiro. De lá para cá, foram sete partidas disputadas, 11 gols sofridos e somente a vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1. Do mais, derrotas para Ceará e Vitória e empates com Red Bull Bragantino, Grêmio, Botafogo e Fortaleza. Mesmo necessitando de pontos para buscar alívio na luta contra a queda, a defesa se tornou a grande dor de cabeça de Vojvoda. O time não consegue passar ileso nem diante de rivais da zona de rebaixamento, casos de Vitória (perdeu por 1 a 0 em casa) e Fortaleza (apenas buscou o 1 a 1 na Vila, no sábado) e agora terá teste de fogo contra os melhores colocados. E, para piorar, Luan Peres terá de cumprir suspensão na quinta-feira em visita ao Palmeiras, segundo melhor ataque com 55 gols anotados e ao qual jogará duas vezes em dez dias. Entre eles está a visita ao Flamengo, segundo colocado e ataque mais letal do Brasileirão, com 59 gols, no domingo. Por fim, ainda encara o Mirassol na dura série, terceiro time a superar a marca de 50 gols, com 52 bolas nas redes adversárias. Alexis Duarte deve formar dupla com Adonis Frías, mas o treinador deve reforçar a marcação no meio-campo para dar sustentabilidade à defesa. Pode, ainda, ter reforços nas laterais, com retornos de Souza e, possivelmente, de Mayke. Não está descartada uma zaga com três defensores no Allianz Parque, mas Vojvoda teria de improvisar - Willian Arão já jogou na posição, por exemplo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Juan Pablo Vojvoda defesa Palmeiras Flamengo Mirassol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35 Futebol Márcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista Ignácio Neto deve treinar a equipe nos três jogos que restam na Série B do Brasileirão. 03.11.25 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 Futebol Márcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista Ignácio Neto deve treinar a equipe nos três jogos que restam na Série B do Brasileirão. 03.11.25 12h02