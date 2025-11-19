Capa Jornal Amazônia
Santos encara Mirassol com 'postura de clássico' por fuga do rebaixamento no Brasileiro

Estadão Conteúdo

Um jogo com dimensão de clássico. É dessa maneira que o técnico Juan Pablo Vojvoda vai armar o Santos para enfrentar o embalado Mirassol, nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, a fim de somar mais três pontos que possibilitem manter o time fora da incômoda zona de rebaixamento.

A receita de encarar o time do interior como um gigante do futebol nacional não está baseado somente na excelente campanha do rival (quarto colocado com 59 pontos), mas também na resposta que os atletas santistas deram em campo quando tiveram do outro lado, os principais rivais do futebol paulista desde que Vojvoda desembarcou no clube.

Outro fator positivo vem das arquibancadas. O engajamento da torcida tem sido outro ponto de apoio. Nos dois últimos confrontos em casa, o estádio santista teve lotação esgotada. Diante do Mirassol, nesta quarta-feira, o histórico se repete, já que todos bilhetes foram comercializados com antecedência.

A iniciativa da diretoria em abrir o treino da equipe causou um bom impacto e junto ao elenco comandado por Vojvoda e serviu para aproximar o torcedor santista dos jogadores nestas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

Embalado pelo triunfo sobre o Palmeiras na última rodada o treinador argentino também levou a melhor tendo a Vila Belmiro como palco nos confrontos contra o São Paulo (1 a 0) e o Corinthians (3 a 1) à beira do campo. O recado para seus comandados já foi dado logo após o triunfo no último sábado. Restando cinco jogos para o fim da competição nacional, a receita é foco total no trabalho.

"Os três jogos que ganhamos (diante dos rivais da capital) foram assim. Entramos com atitude e concentração alta. Criamos opções de gol, sofremos também, mas vai ser assim até o final. O mais importante é estar atento o tempo todo. Temos de fazer a nossa parte", comentou.

Além da importância do trabalho tático, o treinador pediu controle emocional a seus atletas. E o motivo para esse discurso está no risco de perder nomes importantes, já que o Santos tem 11 jogadores pendurados com dois cartões amarelos (sendo que seis titulares estão nesta lista).

Diante de um time que vem causando estragos nos principais clubes do Brasil, Vojvoda pede cuidado e respeito ao Mirassol. A ideia do treinador é montar um time rápido na frente, mas também com bom poder de marcação para controlar o meio-campo.

O treinador, que vem utilizando Robinho Jr e Gabriel Bontempo no segundo tempo, admite a possibilidade de colocar as duas promessas de início. No entanto, ele vai levar essa dúvida até o dia da partida.

Sem jogadores suspensos ou lesionados, Rafael Guanaes conta com todo o elenco à disposição. A única baixa é Edson Carioca, fora há mais de um mês e com retorno previsto apenas para 2026. Na lateral-direita, Daniel Borges volta de suspensão, mas Lucas Ramon deve ser mantido como titular.

O Mirassol também projeta um duelo de alta exigência. "O jogo contra o Santos, acredito que será o mais difícil para nós, porque eles estão brigando para sair da zona de rebaixamento e são o primeiro time fora dela. Vai ser o jogo mais difícil do ano para a gente", disse o zagueiro João Victor.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X MIRASSOL

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Zé Ivaldo e Souza; Arão, Zé Rafael, João Schmidt; Guilherme, Neymar e Barreal. Técnico: Juan Vojvoda.

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP)

DATA - 19/11 (Quarta-feira)

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP)

futebol

Campeonato Brasileiro

Santos

Mirassol
Esportes
