Santos confirma retorno de Gabigol para a temporada 2026

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou nesta sexta-feira (2/1) o retorno do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao clube. A declaração foi dada antes da reapresentação do elenco santista para a temporada de 2026.

Segundo o dirigente, o jogador é aguardado nos próximos dias para a realização dos exames médicos de rotina, etapa necessária antes da formalização do vínculo. A confirmação oficial pelo Santos ocorreu após o vice-presidente do Cruzeiro já ter indicado a negociação, mas foi Marcelo Teixeira quem confirmou o acordo publicamente.

Em entrevista à ESPN, o presidente do Peixe destacou a postura do atacante durante as tratativas e afirmou que a vontade de Gabigol em retornar ao clube foi decisiva para o avanço da negociação.

Gabigol foi cedido pelo Cruzeiro ao Santos por uma temporada, com possibilidade de compra ao término do contrato. O valor da negociação não foi divulgado pelas partes. O acordo prevê ainda uma cláusula que impede o atacante de atuar contra o Cruzeiro durante o período do empréstimo.

De acordo com Marcelo Teixeira, a identificação de Gabigol com o Santos pesou na decisão. O dirigente afirmou que o jogador manifestou desde dezembro o desejo de voltar ao clube onde foi revelado.

Estamos esperando para os exames médicos de rotina. Importante que o Gabriel tem identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos desde dezembro, a vontade de retornar”, afirmou o presidente.

Na avaliação do mandatário santista, o retorno de Gabigol acontece em um momento de desafios para o clube, que disputará várias competições ao longo da temporada. Por isso, segundo ele, o Santos buscou atletas comprometidos com o projeto esportivo.

“Percebemos que ele está concentrado, preparado e determinado para ajudar num ano desafiador, difícil, de muitas competições. Precisamos de atletas determinados a não estar apenas por nome, mas colaborando e contribuindo com a qualidade que têm para que o Santos possa fazer boas campanhas nesse ano”, completou Teixeira.