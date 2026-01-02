Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Santos confirma retorno de Gabigol para a temporada 2026

Presidente Marcelo Teixeira disse que atacante é aguardado para exames médicos antes da reapresentação do elenco

Hannah Franco
fonte

Gabigol vai voltar ao Santos, confirma presidente do clube (FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO)

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou nesta sexta-feira (2/1) o retorno do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao clube. A declaração foi dada antes da reapresentação do elenco santista para a temporada de 2026.

Segundo o dirigente, o jogador é aguardado nos próximos dias para a realização dos exames médicos de rotina, etapa necessária antes da formalização do vínculo. A confirmação oficial pelo Santos ocorreu após o vice-presidente do Cruzeiro já ter indicado a negociação, mas foi Marcelo Teixeira quem confirmou o acordo publicamente.

VEJA MAIS

image Gabigol se aproxima de retorno ao Santos por empréstimo, diz TV
Gabriel jogou no Santos entre 2013 e 2016.

image Gabigol confia em sucesso de Endrick no Lyon: 'Vai deitar e rolar'

Em entrevista à ESPN, o presidente do Peixe destacou a postura do atacante durante as tratativas e afirmou que a vontade de Gabigol em retornar ao clube foi decisiva para o avanço da negociação.

Gabigol foi cedido pelo Cruzeiro ao Santos por uma temporada, com possibilidade de compra ao término do contrato. O valor da negociação não foi divulgado pelas partes. O acordo prevê ainda uma cláusula que impede o atacante de atuar contra o Cruzeiro durante o período do empréstimo.

De acordo com Marcelo Teixeira, a identificação de Gabigol com o Santos pesou na decisão. O dirigente afirmou que o jogador manifestou desde dezembro o desejo de voltar ao clube onde foi revelado.

Estamos esperando para os exames médicos de rotina. Importante que o Gabriel tem identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos desde dezembro, a vontade de retornar”, afirmou o presidente.

Na avaliação do mandatário santista, o retorno de Gabigol acontece em um momento de desafios para o clube, que disputará várias competições ao longo da temporada. Por isso, segundo ele, o Santos buscou atletas comprometidos com o projeto esportivo.

“Percebemos que ele está concentrado, preparado e determinado para ajudar num ano desafiador, difícil, de muitas competições. Precisamos de atletas determinados a não estar apenas por nome, mas colaborando e contribuindo com a qualidade que têm para que o Santos possa fazer boas campanhas nesse ano”, completou Teixeira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gabigol

santos

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa

Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense

04.01.26 10h00

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

Futebol

Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão

Jogador deu entrevista a um podcast do clube

02.01.26 19h53

Futebol

Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso

Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 

02.01.26 19h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

FUTEBOL

Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C

Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais

04.01.26 8h00

REFORÇO

Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026

Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026

03.01.26 18h11

FUTEBOL

Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe'

Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo

04.01.26 10h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda