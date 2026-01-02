Santos confirma retorno de Gabigol para a temporada 2026 Presidente Marcelo Teixeira disse que atacante é aguardado para exames médicos antes da reapresentação do elenco Hannah Franco 02.01.26 18h30 Gabigol vai voltar ao Santos, confirma presidente do clube (FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou nesta sexta-feira (2/1) o retorno do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao clube. A declaração foi dada antes da reapresentação do elenco santista para a temporada de 2026. Segundo o dirigente, o jogador é aguardado nos próximos dias para a realização dos exames médicos de rotina, etapa necessária antes da formalização do vínculo. A confirmação oficial pelo Santos ocorreu após o vice-presidente do Cruzeiro já ter indicado a negociação, mas foi Marcelo Teixeira quem confirmou o acordo publicamente. VEJA MAIS Gabigol se aproxima de retorno ao Santos por empréstimo, diz TV Gabriel jogou no Santos entre 2013 e 2016. Gabigol confia em sucesso de Endrick no Lyon: 'Vai deitar e rolar' Em entrevista à ESPN, o presidente do Peixe destacou a postura do atacante durante as tratativas e afirmou que a vontade de Gabigol em retornar ao clube foi decisiva para o avanço da negociação. Gabigol foi cedido pelo Cruzeiro ao Santos por uma temporada, com possibilidade de compra ao término do contrato. O valor da negociação não foi divulgado pelas partes. O acordo prevê ainda uma cláusula que impede o atacante de atuar contra o Cruzeiro durante o período do empréstimo. De acordo com Marcelo Teixeira, a identificação de Gabigol com o Santos pesou na decisão. O dirigente afirmou que o jogador manifestou desde dezembro o desejo de voltar ao clube onde foi revelado. Estamos esperando para os exames médicos de rotina. Importante que o Gabriel tem identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos desde dezembro, a vontade de retornar”, afirmou o presidente. Na avaliação do mandatário santista, o retorno de Gabigol acontece em um momento de desafios para o clube, que disputará várias competições ao longo da temporada. Por isso, segundo ele, o Santos buscou atletas comprometidos com o projeto esportivo. “Percebemos que ele está concentrado, preparado e determinado para ajudar num ano desafiador, difícil, de muitas competições. Precisamos de atletas determinados a não estar apenas por nome, mas colaborando e contribuindo com a qualidade que têm para que o Santos possa fazer boas campanhas nesse ano”, completou Teixeira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Gabigol santos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57