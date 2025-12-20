Gabigol confia em sucesso de Endrick no Lyon: 'Vai deitar e rolar' Estadão Conteúdo 20.12.25 14h37 Com pouco espaço no Real Madrid, o atacante Endrick tem empréstimo encaminhado para defender o Lyon, da França. O brasileiro deve se apresentar ao novo clube no início de janeiro. O vínculo com o Lyon terá duração até o fim da temporada da Europa, em julho. Endrick vestirá a camisa 9 no time francês. Em entrevista ao "Podpah", o atacante Gabigol, do Cruzeiro, apostou em uma passagem vitoriosa de Endrick no Lyon. Gabigol disse ser admirador do futebol do ex-jogador do Palmeiras. "Eu tenho muita esperança e sou muito fã do Endrick. Sou muito fã dele. Tem o jeito de lidar com as coisas que é o que eu gosto. Você não o vê desmotivado, ele fala: 'Vamos para o próximo'. Eu me vejo muito nele", disse Gabigol. "Vai para o Lyon, vai deitar e rolar. É um cara que gosto de ver jogar quando está em campo. Será que é o esquema de jogo (que o atrapalha no Real Madrid)? Ele também é banco do Mbappé, é f... Sou muito fã, acho que vai para a Copa", prosseguiu o atacante cruzeirense. Na atual temporada com a camisa do Real Madrid, Endrick tem apenas três jogos, com 99 minutos em campo. Ele não fez gols e não deu assistências. O Real Madrid faz o último jogo de 2025 neste sábado, quando enfrenta o Sevilla, no Estádio Santiago Bernabéu, pela La Liga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Lyon Gabigol Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada 20.12.25 22h17 Futebol Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei 20.12.25 20h35 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22 SOLIDARIEDADE Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22