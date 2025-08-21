Santos chega a acordo para assinar com Juan Pablo Vojvoda No Santos, Vojvoda não encontrará contexto muito mais favorável. Estadão Conteúdo 21.08.25 14h29 Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, afirma ter recebido propostas e avalia permanência no Tricolor do Pici (Instagram/@fortalezaec) Em momento difícil na temporada, o Santos chegou a um acordo para contratar o técnico Juan Pablo Vojvoda, que aceitou a proposta do clube paulista. Pela negociação, ele deve assinar contrato até o fim de 2026. A oficialização do argentino deve acontecer até esta sexta-feira. Se confirmado, Vojvoda vai substituir Cléber Xavier, demitido pelo Santos na noite de domingo após a dura goleada por 6 a 0 para o Vasco, no MorumBis, em São Paulo. O argentino será o quarto treinador a comandar o time nesta temporada, iniciada com o português Pedro Caixinha. Depois, César Sampaio atuou como interino, antes de Cléber Xavier. Vojvoda, de 50 anos, não foi a primeira opção da direção santista. Antes dele, o clube negociou com outro argentino, Jorge Sampaoli, que já tem passagem pelo clube. Mas as exigências feitas pelo treinador, principalmente quanto a reforços, acabaram afastando as partes. Vojvoda era uma das principais opções disponíveis no mercado nacional, após ser dispensado pelo Fortaleza no mês passado. O argentino se tornou um dos técnicos mais cobiçados pelos clubes nacionais por se destacar no comando do time cearense, entre 2021 e este ano, com cinco títulos na bagagem (três do Campeonato Cearense e dois da Copa do Nordeste). O argentino não resistiu à má fase do Fortaleza, que faz campanha inesperada ruim neste Brasileirão - é o penúltimo colocado, dentro da zona de rebaixamento. No Santos, Vojvoda não encontrará contexto muito mais favorável. O time frequentou a zona da degola ao longo do primeiro turno, mesmo com Neymar no elenco. É o atual 15º colocado, na beira da zona de descenso. Mas vive a ressaca da goleada sofrida para o Vasco. Na terça-feira, dois dias após o trágico resultado, o Santos foi alvo de uma invasão de torcedores no Centro de Treinamento Rei Pelé. Acompanhados de rojões e gritaria, dezenas de torcedores entraram no estacionamento do local, intimidaram jogadores e chegaram a cobrar Neymar pessoalmente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Vojvoda acordo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 Futebol Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu 21.08.25 11h42 Futebol Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira Marcelo Rangel e Pedro Morisco são os principais defensores do campeonato 21.08.25 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51