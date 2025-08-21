Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário

Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário

Iury Costa
fonte

Vilela é considerado peça importante no meio de campo bicolor. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu pode ter um importante desfalque para a partida contra o Operário, neste domingo (24), na Curuzu, em Belém. A presença do volante Leandro Vilela ainda é incerta.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O atleta está em tratamento de uma lesão muscular, cuja gravidade não foi esclarecida. Ramon Martinez surge como a alternativa mais provável, caso Vilela seja vetado. As informações são da coluna de Carlos Ferreira, em O Liberal.

Conhecido pelo estilo agressivo em campo e por um histórico disciplinar que chama atenção, Vilela é considerado peça importante no meio de campo bicolor. Mesmo com as suspensões, o jogador tem sido mantido como titular ao longo da temporada, inclusive sob o comando do técnico Claudinei Oliveira.

Somando todas as competições que o Papão disputou no ano, Vilela acumula 16 cartões amarelos em 2025, 10 na Série B, cinco no Parazão e um na Copa do Brasil, e lidera o ranking de advertências das três principais divisões do futebol nacional.

VEJA MAIS

image Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto
Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu

image Thiago Heleno diz que Paysandu precisa dar mais que 100% para sair da zona: 'Não é suficiente'
O zagueiro diz estar apto para concorrer à titularidade e deixa a decisão nas mãos de Claudinei. O próximo desafio do Paysandu será diante do Operário, às 16h, na Curuzu.

Apesar do histórico, o jogador defende o estilo firme como parte da função que exerce em campo.

“Se eu deixar de ser agressivo, vou roubar menos bolas. Se eu deixar de ser agressivo, vou dar mais espaço pro adversário pensar e talvez fazer um passe que coloque eles na cara do gol. O que vamos colocar na balança? Depende do que você olhar: as bolas que eu roubei ou o cartão amarelo? Fica mais visível o que você quiser”, disse.

Paysandu e Operário se enfrentam neste domingo (24), às 16h, na Curuzu, em Belém, pela 23° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube do Liberal+.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b

esportes

leandro vilela
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

SÉRIE B

Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário

Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário

21.08.25 15h59

Futebol

Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto

Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu

21.08.25 11h42

SÉRIE B

Thiago Heleno diz que Paysandu precisa dar mais que 100% para sair da zona: 'Não é suficiente'

O zagueiro diz estar apto para concorrer à titularidade e deixa a decisão nas mãos de Claudinei. O próximo desafio do Paysandu será diante do Operário, às 16h, na Curuzu.

20.08.25 20h43

Finalmente

Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B

Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal

20.08.25 12h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira

21.08.25 7h00

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

'Confusão no Estádio'

Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina

A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada

21.08.25 9h48

Destaque

Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira

Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil

20.08.25 11h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda