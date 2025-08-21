Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário

O Paysandu pode ter um importante desfalque para a partida contra o Operário, neste domingo (24), na Curuzu, em Belém. A presença do volante Leandro Vilela ainda é incerta.

O atleta está em tratamento de uma lesão muscular, cuja gravidade não foi esclarecida. Ramon Martinez surge como a alternativa mais provável, caso Vilela seja vetado. As informações são da coluna de Carlos Ferreira, em O Liberal.

Conhecido pelo estilo agressivo em campo e por um histórico disciplinar que chama atenção, Vilela é considerado peça importante no meio de campo bicolor. Mesmo com as suspensões, o jogador tem sido mantido como titular ao longo da temporada, inclusive sob o comando do técnico Claudinei Oliveira.

Somando todas as competições que o Papão disputou no ano, Vilela acumula 16 cartões amarelos em 2025, 10 na Série B, cinco no Parazão e um na Copa do Brasil, e lidera o ranking de advertências das três principais divisões do futebol nacional.

Apesar do histórico, o jogador defende o estilo firme como parte da função que exerce em campo.

“Se eu deixar de ser agressivo, vou roubar menos bolas. Se eu deixar de ser agressivo, vou dar mais espaço pro adversário pensar e talvez fazer um passe que coloque eles na cara do gol. O que vamos colocar na balança? Depende do que você olhar: as bolas que eu roubei ou o cartão amarelo? Fica mais visível o que você quiser”, disse.

Paysandu e Operário se enfrentam neste domingo (24), às 16h, na Curuzu, em Belém, pela 23° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube do Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)