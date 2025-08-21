Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário Iury Costa 21.08.25 15h59 Vilela é considerado peça importante no meio de campo bicolor. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu pode ter um importante desfalque para a partida contra o Operário, neste domingo (24), na Curuzu, em Belém. A presença do volante Leandro Vilela ainda é incerta. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O atleta está em tratamento de uma lesão muscular, cuja gravidade não foi esclarecida. Ramon Martinez surge como a alternativa mais provável, caso Vilela seja vetado. As informações são da coluna de Carlos Ferreira, em O Liberal. Conhecido pelo estilo agressivo em campo e por um histórico disciplinar que chama atenção, Vilela é considerado peça importante no meio de campo bicolor. Mesmo com as suspensões, o jogador tem sido mantido como titular ao longo da temporada, inclusive sob o comando do técnico Claudinei Oliveira. Somando todas as competições que o Papão disputou no ano, Vilela acumula 16 cartões amarelos em 2025, 10 na Série B, cinco no Parazão e um na Copa do Brasil, e lidera o ranking de advertências das três principais divisões do futebol nacional. VEJA MAIS Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu Thiago Heleno diz que Paysandu precisa dar mais que 100% para sair da zona: 'Não é suficiente' O zagueiro diz estar apto para concorrer à titularidade e deixa a decisão nas mãos de Claudinei. O próximo desafio do Paysandu será diante do Operário, às 16h, na Curuzu. Apesar do histórico, o jogador defende o estilo firme como parte da função que exerce em campo. “Se eu deixar de ser agressivo, vou roubar menos bolas. Se eu deixar de ser agressivo, vou dar mais espaço pro adversário pensar e talvez fazer um passe que coloque eles na cara do gol. O que vamos colocar na balança? Depende do que você olhar: as bolas que eu roubei ou o cartão amarelo? Fica mais visível o que você quiser”, disse. Paysandu e Operário se enfrentam neste domingo (24), às 16h, na Curuzu, em Belém, pela 23° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube do Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b esportes leandro vilela COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 Futebol Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu 21.08.25 11h42 SÉRIE B Thiago Heleno diz que Paysandu precisa dar mais que 100% para sair da zona: 'Não é suficiente' O zagueiro diz estar apto para concorrer à titularidade e deixa a decisão nas mãos de Claudinei. O próximo desafio do Paysandu será diante do Operário, às 16h, na Curuzu. 20.08.25 20h43 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51