Remo divulga escalação para enfrentar o CRB no Mangueirão pela Série B A partida é decisiva para a equipe azulina, que busca somar pontos importantes na reta final da competição O Liberal 28.09.25 17h40 Aquecimento do Clube do Remo (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) O Clube do Remo está definido para o confronto contra o CRB-AL neste domingo (28/9), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. A partida é decisiva para a equipe azulina, que busca somar pontos importantes na reta final da competição. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube do Remo (@clubedoremo) O duelo marca mais um capítulo da campanha do Remo na Série B de 2025. Restando dez rodadas para o fim da competição, a equipe busca se manter firme na disputa e conquistar uma posição segura na tabela.