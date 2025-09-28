Remo divulga escalação para enfrentar o CRB no Mangueirão pela Série B

O Clube do Remo está definido para o confronto contra o CRB-AL neste domingo (28/9), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. A partida é decisiva para a equipe azulina, que busca somar pontos importantes na reta final da competição.

O duelo marca mais um capítulo da campanha do Remo na Série B de 2025. Restando dez rodadas para o fim da competição, a equipe busca se manter firme na disputa e conquistar uma posição segura na tabela.