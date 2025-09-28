Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo divulga escalação para enfrentar o CRB no Mangueirão pela Série B

A partida é decisiva para a equipe azulina, que busca somar pontos importantes na reta final da competição

O Liberal
fonte

Aquecimento do Clube do Remo (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

O Clube do Remo está definido para o confronto contra o CRB-AL neste domingo (28/9), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. A partida é decisiva para a equipe azulina, que busca somar pontos importantes na reta final da competição.

O duelo marca mais um capítulo da campanha do Remo na Série B de 2025. Restando dez rodadas para o fim da competição, a equipe busca se manter firme na disputa e conquistar uma posição segura na tabela.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

escalação remo

sérieb
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

DEFINIDO!

Remo divulga escalação para enfrentar o CRB no Mangueirão pela Série B

A partida é decisiva para a equipe azulina, que busca somar pontos importantes na reta final da competição

28.09.25 17h40

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

SÉRIE B

Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento

Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência'

26.09.25 20h16

Xiiiiiii

Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job'

Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares.

26.09.25 14h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

confusão

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

28.09.25 12h13

AVANÇO

Ex-ginasta Lais Souza celebra novo ponto de sensibilidade no dedo: ‘Volta, mão!’

Após mais de uma década do acidente que a deixou tetraplégica, Lais Souza compartilha avanço emocionante em sua recuperação.

28.09.25 12h24

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

ESPORTES

Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar'

O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas

28.09.25 12h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda