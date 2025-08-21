Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto

Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu

Pedro Garcia
Paysandu aposta no retrospecto positivo em casa contra o Operário para voltar a vencer na Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Paysandu e Operário-PR se enfrentam neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão vem de duas derrotas consecutivas, mas encara o time paranaense com a vantagem de nunca ter sido derrotado pelo Fantasma da Vila na capital paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No retrospecto geral, os dois times já se enfrentaram seis vezes, com uma vitória para cada lado e quatro empates. Em Belém, foram disputados dois jogos entre as equipes, com uma vitória do Paysandu e um empate. Já em Ponta Grossa, o Operário recebeu os bicolores em quatro partidas, registrando três empates e um triunfo do time paranaense.

image Thiago Heleno diz que Paysandu precisa dar mais que 100% para sair da zona: 'Não é suficiente'
O zagueiro diz estar apto para concorrer à titularidade e deixa a decisão nas mãos de Claudinei. O próximo desafio do Paysandu será diante do Operário, às 16h, na Curuzu.

image Dupla Re-Pa vê oscilar chances de acesso e permanência após a 22ª rodada da Série B
Enquanto o Leão segue na briga pelo acesso, mas perdeu força na corrida pelo G4 , o Papão ampliou o risco de rebaixamento para a Série C

O único triunfo do Fantasma aconteceu na ida da segunda fase da Copa do Brasil de 2016, quando venceu o Paysandu por 1 a 0, no Germano Krüger. Na partida de volta, o clube bicolor conquistou a primeira vitória sobre os paranaenses, ganhando por 2 a 0 e assegurando a classificação para a fase seguinte da competição.

Cenário

O Paysandu aposta no retrospecto positivo em casa contra o Operário para voltar a vencer na Série B. A última vitória do Papão foi há cinco rodadas, contra o Coritiba, por 5 a 2, na 17ª rodada do primeiro turno. Atualmente, o time bicolor ocupa a vice-lanterna da competição, com 21 pontos.

Já o Operário atravessa um momento mais tranquilo no campeonato. Apesar de não vencer nos últimos dois jogos — uma derrota por 2 a 1 para o Goiás e um empate em 0 a 0 com o Avaí —, o Fantasma está na 12ª colocação da Série B, com 27 pontos.

A partida terá transmissão em lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

Futebol

Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto

Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu

21.08.25 11h42

SÉRIE B

Thiago Heleno diz que Paysandu precisa dar mais que 100% para sair da zona: 'Não é suficiente'

O zagueiro diz estar apto para concorrer à titularidade e deixa a decisão nas mãos de Claudinei. O próximo desafio do Paysandu será diante do Operário, às 16h, na Curuzu.

20.08.25 20h43

Finalmente

Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B

Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal

20.08.25 12h13

Futebol

Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual

Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas

20.08.25 11h27

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira

21.08.25 7h00

'Confusão no Estádio'

Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina

A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada

21.08.25 9h48

Destaque

Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira

Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil

20.08.25 11h51

violência

Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile

Conmebol suspendeu partida das oitavas da Sul-Americana após chilenos lançarem objetos e argentinos reagirem com violência nas arquibancadas

21.08.25 0h17

