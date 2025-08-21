Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto

Paysandu e Operário-PR se enfrentam neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão vem de duas derrotas consecutivas, mas encara o time paranaense com a vantagem de nunca ter sido derrotado pelo Fantasma da Vila na capital paraense.

No retrospecto geral, os dois times já se enfrentaram seis vezes, com uma vitória para cada lado e quatro empates. Em Belém, foram disputados dois jogos entre as equipes, com uma vitória do Paysandu e um empate. Já em Ponta Grossa, o Operário recebeu os bicolores em quatro partidas, registrando três empates e um triunfo do time paranaense.

O único triunfo do Fantasma aconteceu na ida da segunda fase da Copa do Brasil de 2016, quando venceu o Paysandu por 1 a 0, no Germano Krüger. Na partida de volta, o clube bicolor conquistou a primeira vitória sobre os paranaenses, ganhando por 2 a 0 e assegurando a classificação para a fase seguinte da competição.

Cenário

O Paysandu aposta no retrospecto positivo em casa contra o Operário para voltar a vencer na Série B. A última vitória do Papão foi há cinco rodadas, contra o Coritiba, por 5 a 2, na 17ª rodada do primeiro turno. Atualmente, o time bicolor ocupa a vice-lanterna da competição, com 21 pontos.

Já o Operário atravessa um momento mais tranquilo no campeonato. Apesar de não vencer nos últimos dois jogos — uma derrota por 2 a 1 para o Goiás e um empate em 0 a 0 com o Avaí —, o Fantasma está na 12ª colocação da Série B, com 27 pontos.

A partida terá transmissão em lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.