Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu Pedro Garcia 21.08.25 11h42 Paysandu aposta no retrospecto positivo em casa contra o Operário para voltar a vencer na Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu) Paysandu e Operário-PR se enfrentam neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão vem de duas derrotas consecutivas, mas encara o time paranaense com a vantagem de nunca ter sido derrotado pelo Fantasma da Vila na capital paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu No retrospecto geral, os dois times já se enfrentaram seis vezes, com uma vitória para cada lado e quatro empates. Em Belém, foram disputados dois jogos entre as equipes, com uma vitória do Paysandu e um empate. Já em Ponta Grossa, o Operário recebeu os bicolores em quatro partidas, registrando três empates e um triunfo do time paranaense. VEJA MAIS Thiago Heleno diz que Paysandu precisa dar mais que 100% para sair da zona: 'Não é suficiente' O zagueiro diz estar apto para concorrer à titularidade e deixa a decisão nas mãos de Claudinei. O próximo desafio do Paysandu será diante do Operário, às 16h, na Curuzu. Dupla Re-Pa vê oscilar chances de acesso e permanência após a 22ª rodada da Série B Enquanto o Leão segue na briga pelo acesso, mas perdeu força na corrida pelo G4 , o Papão ampliou o risco de rebaixamento para a Série C O único triunfo do Fantasma aconteceu na ida da segunda fase da Copa do Brasil de 2016, quando venceu o Paysandu por 1 a 0, no Germano Krüger. Na partida de volta, o clube bicolor conquistou a primeira vitória sobre os paranaenses, ganhando por 2 a 0 e assegurando a classificação para a fase seguinte da competição. Cenário O Paysandu aposta no retrospecto positivo em casa contra o Operário para voltar a vencer na Série B. A última vitória do Papão foi há cinco rodadas, contra o Coritiba, por 5 a 2, na 17ª rodada do primeiro turno. Atualmente, o time bicolor ocupa a vice-lanterna da competição, com 21 pontos. Já o Operário atravessa um momento mais tranquilo no campeonato. Apesar de não vencer nos últimos dois jogos — uma derrota por 2 a 1 para o Goiás e um empate em 0 a 0 com o Avaí —, o Fantasma está na 12ª colocação da Série B, com 27 pontos. A partida terá transmissão em lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.