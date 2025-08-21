Inter demite responsáveis por papel picado 'fora do plano' antes de jogo contra o Flamengo Estadão Conteúdo 21.08.25 20h49 Após investigação sobre o papel picado que atrasou o jogo contra o Flamengo pela Libertadores, o Internacional demitiu dois responsáveis por tomar decisões fora do planejado, o que culminou na 'chuva' que atrapalhou o começo da partida em 21 minutos. Na noite desta quinta-feira, o clube gaúcho divulgou uma nota sobre o episódio. No texto, é informado que a ação até estava prevista, junto de outros elementos de ambientação para o pré-jogo. Entretanto, é dito que foram tomadas decisões sem autorização. O texto preserva quem são as pessoas que contornaram plano. O Estadão apurou que houve duas demissões. "Apuramos internamente que foram tomadas decisões não autorizadas pelo clube na execução da ação. Os responsáveis foram identificados e as medidas cabíveis já foram aplicadas", diz um trecho. O papel picado seria acionado antes do apito inicial, mas em outra parte do estádio, sem atrapalhar o campo de jogo. A quantidade também seria menor do que a utilizada de fato. Junto disso, o clube planejou ações com fumaça de gás carbônico nas laterais e atrás das traves, balões e bandeirões com as torcidas organizadas. "Sobre o episódio dos papéis picados, o Inter informa que projetou a ambientação de jogo para recepcionar o time e a torcida no duelo contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores, com ações como CO² nas laterais e atrás das goleiras, balões tubulares em áreas do estádio e bandeirões das torcidas organizadas, além do papel picado, todos devidamente previstos e liberados pelo regulamento da Conmebol", explicou o Inter. "Entretanto, a ação deveria ter ocorrido em outro setor do estádio, em menor volume e sem o material prateado. Apuramos internamente que foram tomadas decisões não autorizadas pelo Clube na execução da ação. Os responsáveis foram identificados e as medidas cabíveis já foram aplicadas." Conforme o planejado, tudo estava em acordo e liberado pelo regulamento da Conmebol. Como a ação atrapalhou o jogo, porém, há o risco de uma punição da entidade, com multa de atraso por cada minuto com valor mínimo de US$ 20 mil (algo em torno de R$ 109 mil). Eliminada da Libertadores e da Copa do Brasil, a equipe colorada tem no Brasileirão o único torneio restante na temporada. Já o Flamengo, após nova vitória, vai jogar contra o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Internacional Flamengo papel picado demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 Futebol Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu 21.08.25 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Copa Libertadores da América LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48