Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Santos carrega seu desespero diante do Sport na luta contra o rebaixamento no Brasileiro

Estadão Conteúdo

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Santos aposta desesperadamente todas as suas fichas na força de sua torcida para voltar a vencer na competição e, assim, sair da zona do rebaixamento restando duas rodadas para o fim do torneio. Assim, nesta sexta-feira, o clube pretende transformar a Vila Belmiro em um caldeirão para pressionar o lanterna Sport, já rebaixado, e contabilizar preciosos três pontos na tabela de classificação.

E o primeiro passo já foi dado. A diretoria já anunciou que todos os ingressos para confronto com os pernambucanos já estão esgotados. Esta vai ser a terceira vez seguida que vai ter a casa cheia como incentivo para buscar a vitória.

Com 38 pontos, o Santos é o 17º colocado e primeiro time na região da degola. Diante deste cenário dramático, a vitória se torna obrigatória para manter vivo o sonho da permanência na Série A do Nacional.

Sem saber se poderá contar com Neymar, Vojvoda vem armando o time voltado para o ataque. O camisa 10 vem sendo avaliado pela equipe médica e o problema continua sendo as dores no joelho.

Precisando vencer e tendo a favor o mando de campo, a ordem é ir ao ataque a partir do apito inicial. Juan Pablo Vojvoda usou esses dias de preparação para ajustar o posicionamento da equipe e montar uma estratégia altamente ofensiva contra um rival que tem apenas duas vitórias em 35 partidas.

Robinho Jr pode começar jogando, mas Vojvoda ainda não se decidiu pela formação do seu setor ofensivo. A ideia é apostar em um ataque leve e um time bem compactado para conseguir pressionar o Sport desde a saída de bola.

Restando duas rodadas, o Santos entra com a calculadora na mão. Além de fazer a sua parte em campo, a equipe da Vila Belmiro precisa torcer por tropeços de Vitória e Internacional para chegar com mais chances de evitar o rebaixamento na última rodada.

Com lesão no músculo adutor da coxa esquerda, Escobar não deve mais jogar nesta temporada. Souza assume a lateral-esquerda. Já Zé Ivaldo, ausente contra o Internacional, volta a ficar à disposição na zaga.

Já rebaixado, o Sport cumpre apenas tabela nestas últimas rodadas da competição. O time vem de oito derrotas consecutivas no Brasileiro, mas espera frear essa queda livre conquistando ao menos um empate. O interino Cesar Lucena, que deve dar lugar a Thiago Carpini, ainda não definiu o time que vai jogar na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SPORT

SANTOS - Brazão; Igor Vinícius, Adônis Frias (Luan Peres), Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser (Neymar); Robinho Jr e Guilherme (Thaciano). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon e Luan Cândido; Oliveira, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Santos

Sport
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro

Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número

30.11.25 8h00

ESPORTE

Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima

Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras

29.11.25 19h02

FUTEBOL

Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima

Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru

29.11.25 18h13

ESPORTE

Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes

Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA)

29.11.25 17h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

sem segredo

Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser

A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030

30.11.25 9h01

EXCLUSIVO

Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores

Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube

29.11.25 22h47

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

30.11.25 7h00

Futebol

Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro

Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número

30.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda