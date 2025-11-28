Santos carrega seu desespero diante do Sport na luta contra o rebaixamento no Brasileiro

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Santos aposta desesperadamente todas as suas fichas na força de sua torcida para voltar a vencer na competição e, assim, sair da zona do rebaixamento restando duas rodadas para o fim do torneio. Assim, nesta sexta-feira, o clube pretende transformar a Vila Belmiro em um caldeirão para pressionar o lanterna Sport, já rebaixado, e contabilizar preciosos três pontos na tabela de classificação.

E o primeiro passo já foi dado. A diretoria já anunciou que todos os ingressos para confronto com os pernambucanos já estão esgotados. Esta vai ser a terceira vez seguida que vai ter a casa cheia como incentivo para buscar a vitória.

Com 38 pontos, o Santos é o 17º colocado e primeiro time na região da degola. Diante deste cenário dramático, a vitória se torna obrigatória para manter vivo o sonho da permanência na Série A do Nacional.

Sem saber se poderá contar com Neymar, Vojvoda vem armando o time voltado para o ataque. O camisa 10 vem sendo avaliado pela equipe médica e o problema continua sendo as dores no joelho.

Precisando vencer e tendo a favor o mando de campo, a ordem é ir ao ataque a partir do apito inicial. Juan Pablo Vojvoda usou esses dias de preparação para ajustar o posicionamento da equipe e montar uma estratégia altamente ofensiva contra um rival que tem apenas duas vitórias em 35 partidas.

Robinho Jr pode começar jogando, mas Vojvoda ainda não se decidiu pela formação do seu setor ofensivo. A ideia é apostar em um ataque leve e um time bem compactado para conseguir pressionar o Sport desde a saída de bola.

Restando duas rodadas, o Santos entra com a calculadora na mão. Além de fazer a sua parte em campo, a equipe da Vila Belmiro precisa torcer por tropeços de Vitória e Internacional para chegar com mais chances de evitar o rebaixamento na última rodada.

Com lesão no músculo adutor da coxa esquerda, Escobar não deve mais jogar nesta temporada. Souza assume a lateral-esquerda. Já Zé Ivaldo, ausente contra o Internacional, volta a ficar à disposição na zaga.

Já rebaixado, o Sport cumpre apenas tabela nestas últimas rodadas da competição. O time vem de oito derrotas consecutivas no Brasileiro, mas espera frear essa queda livre conquistando ao menos um empate. O interino Cesar Lucena, que deve dar lugar a Thiago Carpini, ainda não definiu o time que vai jogar na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SPORT

SANTOS - Brazão; Igor Vinícius, Adônis Frias (Luan Peres), Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser (Neymar); Robinho Jr e Guilherme (Thaciano). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon e Luan Cândido; Oliveira, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).