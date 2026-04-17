Santos anuncia renovações de contrato a longo prazo com jovens Robinho Jr. e Gustavo Henrique Os garotos não esconderam a felicidade pela confiança dado pelo clube, que ainda os premiou com um aumento salarial Estadão Conteúdo 17.04.26 15h16 Robinho Jr, do Santos (Instagram @ santosfc @RaulBaretta_Photo / Santos FC) Vivendo momentos de instabilidade na temporada, com cobranças da torcida pelos resultados ruins, protesto no CT e com o astro Neymar batendo boca com torcedor na Vila Belmiro, o Santos resolveu deixar o princípio de crise de lado para anunciar as renovações de contrato com Robinho Jr. e Gustavo Henrique, suas promissoras revelações da base - já havia fechado novo vínculo com Gabriel Bontempo no começo da semana. Gustavo Henrique tem somente 21 anos, mas vem sendo uma grata surpresa do técnico Cuca na concorrida marcação do meio-campo. Confiante em seu jovem, o clube anunciou novo vínculo, até o fim de 2030. "O Menino da Vila Gustavo Henrique assinou renovação de contrato com o Santos FC nesta sexta-feira (17). O meio campista, de 21 anos, que também atua na lateral direita chegou à equipe profissional em 2026 e teve seu contrato estendido até 31 de dezembro de 2030", anunciou o Santos. Logo depois, veio a anúncio do novo acordo com o filho do ídolo Robinho, de somente 18 anos e que carrega o nome do pai famoso. "Robinho Jr. é do Santos Futebol Clube até 30 de março de 2031. Valorizando mais uma revelação das categorias de base, o Peixe assinou nesta sexta-feira (17) a renovação de contrato com o Menino da Vila. O vínculo anterior do meia-atacante tinha validade até 2027." Presente no momento das assinaturas, o presidente Marcelo Teixeira celebrou a valorização dos talentos das categorias de base, sobretudo do volante. "O Gustavinho é exemplo para qualquer Menino da Vila que busca seu espaço no profissional. Com seriedade e trabalho duro, conquistou sua vaga na equipe principal e está colhendo os frutos, com respaldo de nossa comissão técnica. É um garoto muito dedicado, com capacidade para nos ajudar nos desafios que temos pela frente", disse o presidente. Os garotos não esconderam a felicidade pela confiança dado pelo clube, que ainda os premiou com um aumento salarial. "Eu cheguei aqui muito cedo e sempre sonhei com tudo o que eu estou vivendo hoje. Pra mim é muito gratificante chegar ao profissional, estou muito motivado. Meu sonho é conquistar título e dar muita alegria pra nossa torcida", declarou Gustavo Henrique. "Me identifico muito com a torcida, sempre me identifiquei muito, desde a base. Sou um cara que vai sempre se entregar ao máximo, me doar ao máximo dentro de campo pra dar alegria e orgulho pra eles", completou. Robinho Jr. Também estava radiante com o acerto. "Felicidade imensa. Acho que todo mundo sabe do amor que eu tenho por esse clube. Nasci aqui e sou santista desde sempre. E manter esse vínculo com o clube por muito mais tempo é gratificante demais, fico muito feliz", afirmou a joia do ataque. "Agora, com essa renovação, aumenta a responsabilidade. Mas estou pronto para dar o meu melhor e ajudar ainda mais esse clube que tanto amo", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Robinho Jr. Gustavo Henrique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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