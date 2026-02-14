Santos acerta o empréstimo de JP Chermont ao Coritiba, mesmo com Igor Vinícius podendo sair Estadão Conteúdo 14.02.26 15h47 O Santos está muito perto de emprestar o lateral-direito JP Chermont ao Coritiba até o fim da temporada. Aos 20 anos, o atleta formado na Vila Belmiro perdeu espaço no elenco principal e tem sido apenas a terceira opção de Juan Pablo Vojvoda, atrás de Igor Vinícius e Mayke. Mesmo com a saída do jovem, o time alvinegro pode perder o titular da função muito em breve. Isso porque Igor Vinícius está recebendo sondagens de clubes do exterior - o clube paulista já recusou proposta de R$ 20 milhões de uma equipe da Major League Soccer (MLS). Com isso, o Santos poderia ficar apenas com o experiente Mayke em seu elenco, que vem sendo contestado pela torcida desde sua contratação, no meio do ano passado. O ex-Palmeiras não conseguiu desempenhar o bom futebol de outros tempos na Vila Belmiro e tem sido questionado pelo alto salário. Além disso, a saída de JP Chermont levantou reclamações entre os torcedores, tendo em vista que o jogador chegou a ser sondado pelo Ajax-HOL no início desta temporada e teve boas atuações durante a Série B de 2024, sob o comando de Fábio Carille. O lateral manteve certa regularidade com Pedro Caixinha, em 2025, mas perdeu espaço com Cléber Xavier. No Coritiba, o jogador terá a concorrência do experiente Tinga, com passagem marcante pelo Fortaleza, que atuou como titular nos três jogos do Brasileirão até aqui. O time de Curitiba também conta com outros jovens formados na base para a posição: Felipe Guimarães, Lucas Taverna e Diogo Batista. O Santos volta a campo neste domingo (15), às 20h30, contra o Velo Clube, pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A equipe precisa da vitória na Vila Belmiro para almejar uma vaga às quartas de final e se livrar matematicamente do rebaixamento no estadual. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos Cporitiba JP Chermont COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 14.02.26 7h00 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 futebol Bruno Guimarães sofre grave lesão e abre chance de Ancelotti testar novos volantes na seleção No dia 16 de março, Ancelotti anunciará a lista de convocados para os amistosos contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, dias 26 e 31 de março 14.02.26 9h27 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46