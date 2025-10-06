Samuel Lino vira alvo de críticas da torcida do Flamengo após bons jogos e seleção: 'Peladeiro' Estadão Conteúdo 06.10.25 11h27 O gol perdido cara a cara com o goleiro Ronaldo na derrota por 1 a 0 do Flamengo diante do Bahia, em Salvador, que custou a liderança do Brasileirão, transformou o atacante Samuel Lino em principal alvo de críticas dos rubro-negros, que picharam os muros da Gávea, na queda de rendimento do time. Contratado por 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 144 milhões em cotação da época), o ex-jogador do Atlético de Madrid foi alvo de revolta de torcedores que picharam os muros da Gávea chamando-o de "peladeiro". Também protestaram contra o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, acusado de "omisso". Os flamenguistas usaram um cifrão no lugar do S de Samuel para enfatizar o grande investimento do clube no ponta, que desde a convocação à seleção brasileira por Carlo Ancelotti vem em queda livre em seu desempenho. Nas redes sociais, foram muitas cobranças ao jogador, que já havia sido substituído no começo do segundo tempo contra o Cruzeiro (0 a 0 no Maracanã) e, mesmo assim, vem ganhando respaldo do técnico Filipe Luis, seu maior defensor no clube. "Confio muito nele. O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, difícil, na Libertadores teve carga grande, depois, em três dias, jogou contra o Corinthians. Foram jogos muito difíceis e eu optei por dar essa sequência a ele", defendeu o treinador, justificando que os pontas dribladores são os que "perdem mais bolas." A torcida não aceita as desculpas e pede mais oportunidades para Éverton Cebolinha ou mesmo Michael, encostados no grupo. Luiz Araújo e Bruno Henrique, contudo, surgem como principias nomes para a vaga e já v~em entrando durante as partidas na vaga do ponta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Flamengo Samuel Lino críticas pichacões COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Círio de Nazaré Sede do Remo terá acesso restrito no Círio 2025; saiba como retirar os ingressos Retirada será realizada presencialmente na secretaria nos dias 8 e 9 de outubro, das 9h às 18h. 06.10.25 11h05 Futebol Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia 06.10.25 9h55 Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A argentina movimenta o futebol nesta segunda-feira 06.10.25 7h00 CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas 06.10.25 0h02