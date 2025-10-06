Diretor do Flamengo detona arbitragem e sugere favorecimento ao Palmeiras: 'Vergonhoso' Estadão Conteúdo 06.10.25 8h53 José Boto, diretor de futebol do Flamengo, não poupou críticas à arbitragem brasileira na noite deste domingo. Apesar de o time carioca ter perdido para o Bahia, por 1 a 0, com dois jogadores expulsos, o dirigente voltou as atenções para o clássico entre Palmeiras e São Paulo. O time alviverde venceu de virada, por 3 a 2, depois de o árbitro Ramon Abatti Abel deixar de marcar penalidade clara para o tricolor paulista quando a partida estava 2 a 0. "Não falo do jogo de hoje, falo da percepção que eu tinha quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira e eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje consigo perceber", disse o dirigente em entrevista a jornalistas na zona mista da Arena Fonte Nova, em Salvador. "O que se passa nos outros jogos é vergonhoso. Tentamos falar com a CBF, mas segue igual. O que se passa nos outros jogos deixa suspeitas do que acontece por trás", reclamou o português. Com os resultados da rodada, o Palmeiras chegou aos mesmos 55 pontos do Flamengo, mas assumiu a liderança por ter uma vitória a mais. Ao ser questionado se acreditava que o Palmeiras estava sendo favorecido, Boto respondeu: "Basta vocês verem o que se passa. Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem." Boto reclamou também da falta de padrão no critério adotado pela arbitragem no campeonato. "Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros, porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão a outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores. Sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades." A Comissão de Arbitragem da CBF decidiu afastar os árbitros e os assistentes do VAR que atuaram nas partidas São Paulo x Palmeiras e Red Bull Bragantino x Grêmio. Segundo nota oficial divulgada neste domingo, os profissionais serão submetidos a "treinamento, aprimoramento e avaliação interna" antes de um eventual retorno à escala. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasielirão Flamengo José Boto arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas 06.10.25 0h02 SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A argentina movimenta o futebol nesta segunda-feira 06.10.25 7h00