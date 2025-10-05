Flamengo tem dois expulsos, perde para o Bahia e Palmeiras assume a liderança

O Flamengo deixou a liderança do Campeonato Brasileiro após perder por 1 a 0 para o Bahia, neste domingo, na lotada Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 27ª rodada. Embora tenha os mesmos 55 pontos do Palmeiras, que antes venceu o São Paulo por 3 a 2 no clássico paulista disputado no MorumBis, o Flamengo tem uma vitória a menos: 17 a 16. Além disso, o time paulista disputou um jogo a menos: 25 a 26.

Mas foi um jogo atípico, porque o time carioca atuou com um jogador a menos a partir dos 12 minutos com a expulsão do zagueiro Danilo. E terminou com nove, porque Wallace Yan também levou o vermelho aos 31 minutos do segundo tempo, poucos instantes após substituir Arrascaeta.

Fora desta briga pela ponta, o Bahia ganhou uma posição na tabela, onde soma 43 pontos e ocupa o quinto lugar, na frente do Mirassol pelo número de vitórias: 12 a 11. A sua torcida foi para casa comemorando uma vitória que não ocorria desde 2019, interrompendo uma sequência de 12 vitórias flamenguistas. Motivo de festa também para o técnico Rogério Ceni, que após acumular 16 derrotas seguidas venceu o Flamengo pela primeira vez na carreira.

Apesar do rodízio promovido pelo técnico Filipe Luís, o Flamengo não perdeu a sua identidade ofensiva, iniciando o jogo tentando marcar a saída de bola do Bahia. Mas este esquema expõe a defesa, com os zagueiros, às vezes, ficando isolados no combate.

Foi o que aconteceu aos 12 minutos, quando Danilo saiu atrasado para tentar pegar Tiago, levantou muito o pé e acertou a cabeça do adversário. Por imprudência, o experiente Danilo acabou expulso. Para recompor sua marcação, Filipe Luís sacrificou o centroavante Pedro para a entrada do zagueiro Cleiton.

Mesmo com maior posse de bola baiano, o Flamengo parecia controlar o jogo. Tanto que quase abriu o placar aos 42 minutos, quando Arrascaeta fez um belo passe sobre a defesa e deixou Samuel Lino sozinho na área. A finalização, porém, foi bloqueada pelo goleiro Ronaldo.

Dois minutos depois, o Bahia aproveitou sua chance e marcou o primeiro gol. Tiago dividiu com Cleiton dentro da área e a bola sobrou para o chute de pé esquerdo de Willian José. A bola saiu cruzada e fora de alcance do goleiro Rossi, que saltou sem sucesso, aos 44.

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo entrou em campo com três mudanças. Entraram Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique, todos com características de velocidade, para as saídas de De La Cruz, Samuel Lino e Carrascal.

O técnico Rogério Ceni não alterou o Bahia, apostando na manutenção de seu ritmo de jogo, com muita intensidade. Posicionou a sua marcação no meio-campo, à espera de erros do adversário para 'matar' o jogo no contra-ataque.

Quase que deu certo, porque o Bahia marcou o segundo gol aos 19 minutos com Michel Araújo, mas ele estava centímetros adiantado, em lance confirmado apenas pelo VAR.

Filipe Luís ainda tentou uma última mudança com a entrada de Wallace Yan no lugar de Arrascaeta. O garoto, porém, entrou pilhado, logo recebeu um cartão amarelo e depois, em falta por trás em cima de Gilberto, o segundo amarelo e, por consequência, o vermelho. Ele ficou em campo apenas 11 minutos e praticamente liquidou com a chance de reação do time.

Mesmo assim, o Flamengo ainda teve uma grande chance para empatar. Luiz Araújo cobrou falta na área, onde o zagueiro Léo Ortiz apareceu de surpresa, esticou a perna e Ronaldo defendeu quase em cima da linha, aos 42 minutos.

Os dois times vão ter uma semana livre devido a Data Fifa, com dois jogos da seleção brasileira na Ásia. Desta forma, o Flamengo só volta a campo no dia 15 diante do Botafogo, no clássico marcado para o estádio Nilton Santos. O Bahia fará o clássico Ba-Vi no dia 16, no Barradão, estádio do seu rival histórico.

FICHA TÉCNICA BAHIA 1 X 0 FLAMENGO BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Kauê Furquim); Ademir (Kayky), Willian José (Cauly) e Tiago (Michel Araújo). Técnico: Rogério Ceni. FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, De la Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Wallace Yan); Carrascal (Plata), Pedro (Cleiton) e Samuel Lino (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís. GOLS - Willian José, aos 44 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Willian José, Kayky e Gilberto (Bahia); De La Cruz e Jorginho (Flamengo) CARTÕES VERMELHOS - Danilo e Wallace Yan (Flamengo) ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE) PÚBLICO - 48.634 torcedores RENDA - R$ 2.599.289,00 LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).