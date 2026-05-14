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Sammyle Barros conquista ouro nos JEPS e encerra ciclo com títulos para o Madre Celeste

Atleta brilhou nas provas de 400m e 800m em Marabá e destacou orgulho em representar o Colégio Madre Celeste e a ESMAC

O Liberal
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Sammyle tem sido destaque no atletismo estudantil. (Arquivo Pessoal)

A atleta paraense Sammyle Barros, aluna do Colégio Madre Celeste Cidade Nova, foi um dos grandes destaques dos Jogos Estudantis Paraenses (JEPS), realizados no último dia 9 de maio, em Marabá. A velocista conquistou o primeiro lugar nas provas de 400 metros e 800 metros, registrando o melhor tempo da competição.

O evento foi promovido pelo Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-PA), com coordenação do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL).

Após as conquistas, Sammyle celebrou o resultado e destacou a emoção de representar as instituições que acompanham sua trajetória no esporte.

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“Gratidão e felicidade definem tudo o que estou sentindo por cada vitória conquistada nessa caminhada. Poder carregar o nome do Madre Celeste e da ESMAC comigo é uma honra imensa e motivo de muito orgulho”, afirmou.

A atleta também relembrou a trajetória construída desde a infância nas competições estudantis.

“Desde os meus 12 anos de idade, venho conquistando vitórias e trazendo títulos tanto para o Madre Celeste quanto para a ESMAC, e isso me motiva ainda mais a continuar sonhando e evoluindo dentro do esporte”, disse.

image Sammyle Barros conquista títulos no atletismo desde os 12 anos. (Arquivo Pessoal)

Em seu último ano nos Jogos da Juventude, Sammyle destacou o significado especial de encerrar esse ciclo representando as instituições onde construiu parte da carreira.

“E tudo isso se torna ainda mais gratificante por ser o meu último ano nos Jogos da Juventude. Encerrar esse ciclo representando instituições que sempre acreditaram em mim e fizeram parte da minha trajetória tem um significado muito especial para mim”, comentou.

A atleta também agradeceu o apoio recebido ao longo da caminhada esportiva. “Sou muito grata por todo apoio, incentivo e confiança que recebo ao longo dessa caminhada. Cada treino, cada competição e cada conquista têm um pedacinho de vocês”, ressaltou.

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