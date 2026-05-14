Sammyle Barros conquista ouro nos JEPS e encerra ciclo com títulos para o Madre Celeste Atleta brilhou nas provas de 400m e 800m em Marabá e destacou orgulho em representar o Colégio Madre Celeste e a ESMAC O Liberal 14.05.26 14h30 Sammyle tem sido destaque no atletismo estudantil. (Arquivo Pessoal) A atleta paraense Sammyle Barros, aluna do Colégio Madre Celeste Cidade Nova, foi um dos grandes destaques dos Jogos Estudantis Paraenses (JEPS), realizados no último dia 9 de maio, em Marabá. A velocista conquistou o primeiro lugar nas provas de 400 metros e 800 metros, registrando o melhor tempo da competição. O evento foi promovido pelo Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-PA), com coordenação do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL). Após as conquistas, Sammyle celebrou o resultado e destacou a emoção de representar as instituições que acompanham sua trajetória no esporte. VEJA MAIS Programa de inclusão oferta aulas gratuitas de capoeira, natação, atletismo e futsal em Belém TEAtivo é realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em parceria com o Ministério do Esporte De Belém ao ouro: a trajetória da fisioterapeuta paraense Flávia Souza ao lado de Caio Bonfim Desde 2010, Flávia passou a integrar delegações brasileiras em competições internacionais, incluindo Pan-Americanos, Sul-Americanos, Ibero-Americanos e Mundiais Confederação Mundial de Atletismo implanta teste de gênero à categoria feminina já no Mundial “Gratidão e felicidade definem tudo o que estou sentindo por cada vitória conquistada nessa caminhada. Poder carregar o nome do Madre Celeste e da ESMAC comigo é uma honra imensa e motivo de muito orgulho”, afirmou. A atleta também relembrou a trajetória construída desde a infância nas competições estudantis. “Desde os meus 12 anos de idade, venho conquistando vitórias e trazendo títulos tanto para o Madre Celeste quanto para a ESMAC, e isso me motiva ainda mais a continuar sonhando e evoluindo dentro do esporte”, disse. Sammyle Barros conquista títulos no atletismo desde os 12 anos. (Arquivo Pessoal) Em seu último ano nos Jogos da Juventude, Sammyle destacou o significado especial de encerrar esse ciclo representando as instituições onde construiu parte da carreira. “E tudo isso se torna ainda mais gratificante por ser o meu último ano nos Jogos da Juventude. Encerrar esse ciclo representando instituições que sempre acreditaram em mim e fizeram parte da minha trajetória tem um significado muito especial para mim”, comentou. A atleta também agradeceu o apoio recebido ao longo da caminhada esportiva. “Sou muito grata por todo apoio, incentivo e confiança que recebo ao longo dessa caminhada. Cada treino, cada competição e cada conquista têm um pedacinho de vocês”, ressaltou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave atletismo jogos estudantis paraenses jeps esporte amador paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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