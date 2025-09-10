Samir Xaud sobe o tom para reclamar de partida contra Bolívia: 'Uma verdadeira várzea' Estadão Conteúdo 10.09.25 8h28 O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, inflamou o discurso após a derrota do Brasil para a Bolívia pela última rodada das Eliminatórias da Copa. O dirigente reclamou de antijogo, da arbitragem e até mesmo da polícia que trabalhava na partida em El Alto. Xaud prometeu levar o relato à Conmebol, em cobrança. Segundo ele, atos truculentos da polícia contra a delegação brasileira chegaram a ser gravados. "Uma tristeza o que ocorreu hoje aqui. Viemos para jogar futebol e o que nós vimos foi um antijogo. Mesmo com essa altitude de 4 mil metros, jogamos contra arbitragem, contra a polícia, contra os gandulas, tirando as bolas de campo, colocando bolas dentro de campo", falou na zona mista do Estádio Municipal de El Alto. "Uma verdadeira várzea hoje. É o que nós não esperamos para o futebol mundial e nem para o futebol sul-americano", completou o dirigente que está no comando da entidade. Após a derrota para a Bolívia, O Brasil fechou as Eliminatórias com o pior desempenho no atual formato. A próxima Data Fifa será de amistosos para a seleção brasileira. No dia 10 de outubro, o time de Carlo Ancelotti enfrenta a Coreia do Sul, em Seul. Depois, no dia 14, o adversário será o Japão, em Tóquio. A Bolívia terminou as Eliminatórias Sul-Americanas em sétimo lugar e vai ter de disputar a repescagem para ir à Copa do Mundo do México, Canadá e Estados Unidos. Serão seis as equipes envolvidas na briga por duas vagas no Mundial, mas, além da seleção boliviana, a única participante confirmada é a Nova Caledônia, representante da Oceania. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Sul-Americanas seleção brasileira CBF Samir Xaud COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57 FUTEBOL Ele voltou! Paysandu confirma contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série B Lanterna da Série B, o Paysandu busca em Márcio Fernandes, a salvação para livrar-se do rebaixamento à Série C 09.09.25 16h02 SÉRIE B Artilheiro do Paysandu, Diogo Oliveira vira dúvida contra o América-MG, diz jornalista Atacante sentiu no treino e passará por exames para saber a gravidade da lesão 09.09.25 15h58 Futebol Flamengo pede à ONU reconhecimento como ‘Nação simbólico-cultural’ Clube lançou campanha que convida torcida a assinar petição digital pelo reconhecimento 09.09.25 13h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão 09.09.25 20h22 PESCADOR DE ILUSÕES? Nathan Pescador chega ao Remo em busca do acesso: 'Porque não sonhar!?' O meio-campista já treina com o elenco azulino há mais de uma semana, se diz entrosado e pode ser novidade já no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, em Goiás 09.09.25 19h46 Samir Xaud sobe o tom para reclamar de partida contra Bolívia: 'Uma verdadeira várzea' 10.09.25 8h28