Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Samir Xaud revela acerto encaminhado com Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030

De acordo com Samir, o que falta para o novo contrato com Ancelotti ser assinado são apenas "ajustes burocráticos e jurídicos"

Estadão Conteúdo
fonte

Carlo Ancelotti (Rafael Ribeiro/CBF)

Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), afirmou nesta terça-feira, que o técnico Carlo Ancelotti está com o contrato de renovação encaminhado para seguir no comando do Brasil até a Copa do Mundo de 2030.

O italiano de 66 anos assumiu a seleção brasileira em maio de 2025. De lá para cá, o treinador acumulou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, entre algumas partidas amistosas e outras válidas pelas Eliminatórias da América do Sul à Copa de 2026.

De acordo com Samir, o que falta para o novo contrato com Ancelotti ser assinado são apenas "ajustes burocráticos e jurídicos".

"O que nós queremos, é o que eu sempre falo: nada de imediato, mas, sim, um trabalho de uma construção. A gente acredita que um ano é muito pouco para desenvolver um trabalho que deixe frutos e resultados", disse Xaud em entrevista concedida na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

"Nós temos a melhor matéria prima do mundo em relação ao técnico, temos que aproveitar isso, esse tempo dele aqui junto à seleção brasileira. Eu acredito muito no trabalho que ele vem fazendo na seleção brasileira. Por confiar nisso, a gente iniciou essa conversa de renovação", completou.

Antes da disputa da Copa do Mundo na América do Norte, o Brasil fará ainda três amistosos preparatórios. Nos dias 26 e 31 de março, a equipe irá encarar, respectivamente, França e Croácia.

Na sequência, no dia 6 de junho, a seleção brasileira enfrenta o Egito no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, uma semana antes da sua estreia na competição.

O Brasil integra o Grupo C da Copa e inicia sua campanha no dia 13, contra o Marrocos. Depois, o time comandado por Carlo Ancelotti busca confirmar a vaga no mata-mata diante de Haiti e Escócia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

CBF

Ancelotti
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C

Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado

24.02.26 17h08

Futebol

Breves Fight Combat Agita a Ilha do Marajó com Duelo de Gigantes no Peso Pesado

24.02.26 12h56

Futebol

Vem aí a 63ª decisão estadual com Re-Pa

24.02.26 12h54

mais esportes

Paraense conquista dois ouros no Mundial de jiu-jitsu em Minas Gerais

Rennieh Pessoa subiu ao pódio três vezes, sendo duas em primeiro lugar e outra em segundo

24.02.26 11h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

INVIÁVEL

Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial

No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões

24.02.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira

24.02.26 7h00

FUTEBOL

Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard

Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa

23.02.26 16h08

FUTEBOL

De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante

Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul

23.02.26 13h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda