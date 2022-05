Saiba quais jogadores brasileiros podem ser negociados na Europa e gerar dinheiro para o seu time

Com o encerramento de diversos campeonatos da Europa, as negociações de compra e venda de jogadores começam a acontecer. A Federação Internacional de Futebol (Fifa), prevê aos clubes formadores dos jogadores que em negociações futuras, parte do valor depositado também possam beneficiar os clubes brasileiros. Confira quais são esses jogadores e quais clubes podem receber uma quantia em euro.

Gabriel Jesus

O atacante do Manchester City tem sete clubes interessados em tê-lo no elenco. Entre os clubes, tem o Arsenal e o Atlético de Madri. Caso seja feito o acordo, o Palmeiras também vai ser contemplado por ter formado o jogador.

Casemiro

Apesar de ter contrato com o Real Madrid até 2025, Juventus, PSG e um clube inglês não revelado estão interessados na contratação dele. Caso seja vendido, o São Paulo também será beneficiado.

Raphinha

Destaque no Leeds United do Campeonato Inglês, o jogador de 25 anos pode ir para o Barcelona. Caso isso aconteça, o único beneficiado no país será o Avaí, clube pelo qual ele passou na base.

David Neres

Mais um lucro para o São Paulo. O David Neres, que está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, está em negociação para o Benfica, de Portugal.

Douglas Luiz

Os times Arsenal e Juventus estão interessados em Douglas Luiz, do Aston Villa. Em um possível acordo, o beneficiado seria o Vasco.

Antony

O atacante Antony tem o Manchester United interessado na sua contratação. Estimativas apontam que o investimento pode chegar a 60 milhões de euros (R$ 316 milhões na cotação atual). Neste cenário, o São Paulo e o Grêmio Osasco seriam beneficiados.

Gabriel Magalhães

O jogador Gabriel Magalhães pode sair do Arsenal, da Inglaterra, e ir para o Barcelona, na Espanha. Com isso, o Avaí pode lucrar.

Bremer

O zagueiro Bremer, está no Torino e vem despertando o interesse do PSG. Nesse caso, três clubes podem se beneficiar: Desportivo Brasil, São Paulo e Atlético-MG.

Ibañez

O Ibañez tem o Real Madrid disposto a contratar o jogador. No Brasil, ele tem registros por três times: PRS, Sergipe e Fluminense.

Richarlison

Richarlison pode estar com o Manchester United, Newcastle e Tottenham interessados nele. No Brasil, três times estão torcendo para que as negociações ocorram: Real Noroeste, América-MG e Fluminense.

Pepê

Atualmente defendendo o Porto, o Arsenal, da Inglaterra, estaria disposto a comprar o ex-gremista Pepê. Coritiba, Athletico Paranaense, Foz do Iguaçu e Grêmio podem lucrar com essa troca de clube.

Diego Carlos

O zagueiro Diego Carlos, que atua pelo Sevilla, da Espanha, está sendo almejado pelo Newcastle, da Inglaterra. O Desportivo Brasil, São Paulo, Paulista e Madureira podem receber pela formação dele no Brasil.

Renan Lodi

Outro jogador que estaria na mira do Newcastle é o Renan Lodi, do Atlético de Madri. Quem pode ganhar com essa troca é o Athletico Paranaense.

