Novo meia do Paysandu aguarda liberação para disputar a Série C. ‘Estou preparado’

Contratado para ser opção no setor de criação do Paysandu, o meia Gabriel Davis aguarda regularização para estrear na Série C do Campeonato Brasileiro. A expectativa do atleta e do clube é que ele possa atuar nos próximos dois jogos do bicolor paraense. Ambos serão em casa e podem alavancar o time na tabela de classificação. Até o momento, o Paysandu está na 10ª posição, com nove pontos, após a derrota para o São José, na noite do último domingo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Gabriel tem 32 anos e estava no Amazonas FC, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Fisicamente, segundo o próprio, não há impedimentos para a entrada em campo, onde poderá cumprir a função que antes pertencia ao meia Ricardinho, lesionado e fora da competição nacional.

“Estou preparado. Fiquei fora desse jogo por situações burocráticas e já devo treinar com a equipe esta semana para estar à disposição”, revelou o atleta.

VEJA MAIS

Gabriel conta que sua experiência jogando contra o Papão da Curuzu mostra o tamanho da responsabilidade que terá pela frente, sobretudo a de ajudar ao colocar o clube na segunda divisão do futebol nacional. “Eu já joguei muito contra o Paysandu, sei da dificuldade devido a torcida, a tradição. Agora, estando a favor, vejo que vai ser bom para mim. É bom ter o torcedor do seu lado. Isso é o mais importante para conseguir os objetivos”.

O revés sofrido contra a equipe do São José parece ter ficado de lado. A expectativa agora é pelos próximos dois jogos, que serão realizados na Curuzu, contra adversários diretamente ligados à disputa pela parte superior da tabela. “São dois jogos importantes. O primeiro jogo a gente precisa vencer para que o Volta Redonda não nos passe em pontuação, e depois é um confronto direto contra a equipe do Manaus. São dois jogos importantes dentro de casa, com o apoio da nossa torcida e precisamos das vitórias”, entende.