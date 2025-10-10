Sabalenka ganha pela 1ª vez de Rybakina em sets diretos e soma 20ª vitória seguida em Wuhan Estadão Conteúdo 10.10.25 8h59 Elena Rybakina costuma ser uma pedra no sapato da líder do ranking, Aryna Sabalenka. Nesta sexta-feira, porém, a belarussa conseguiu pela primeira vez na história, despachar a oponente casaque em sets diretos - tinha sete triunfos por 2 a 1 e outras cinco derrotas. A 20ª vitória consecutiva no WTA 1000 de Wuhan durou somente 1h25, com duplo 6/3. "Temos uma história realmente enorme uma contra a outra", admitiu Sabalenka ainda em quadra. "Sempre grandes batalhas, sempre me levando ao limite para conseguir a vitória", frisou, surpresa ao vencer, desta vez, sem sustos. Em busca do tetracampeonato, Sabalenka iniciou a partida apostando no serviço e fez um jogo igual até o 4 a 3, quando finalmente conseguiu um break point na partida (abriu 15 a 40 na verdade). E quebrou na segunda oportunidade. Depois, aproveitou o terceiro set point para fechar em 6 a 3. O segundo set começou de maneira diferente e, com duas quebras, a líder do ranking abriu logo 4 a 1. Permitiu que a rival do Casaquistão devolvesse uma das quebras, mas abriu 5 a 3 e no primeiro match point, fechou, derrubando o serviço da adversária pela terceira vez na parcial. Na semifinal, terá uma oponente com a qual costuma se sair bem: Jessica Pegula. A norte-americana lutou muito para virar diante da checa Katerina Siniakova, parciais de 2/6, 6/0 e 6/3. Será o nono confronto entre Sabalenka e a 6ª do ranking e a vantagem é grande, de 8 a 2 com quatro vitórias consecutivas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA 1000 de Wuhan Aryna Sabalenka Elena Rybakina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira mantém invencibilidade no Remo e projeta clássico Re-Pa 'Seguir a nossa luta' Leão Azul venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na última quinta-feira (9) e agora pensa no Paysandu. 10.10.25 10h40 MMA Sport Club Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio 10.10.25 10h33 Carlos Ferreira Vitória grandiosa no maior rígido do Leão 10.10.25 10h31 Futebol Vitória do Remo sobre o Athletico-PR na Série B encerra tabu histórico Leão Azul venceu o Furacão pela primeira vez. Duelo, que ocorreu na última quinta-feira (9), no Baenão, terminou 2 a 1 para a equipe azulina 10.10.25 9h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 Eliminatórias da Copa do Mundo Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção coreana; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.10.25 7h00