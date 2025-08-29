Sabalenka derrota canadense e garante vaga nas oitavas de final do US Open Estadão Conteúdo 29.08.25 22h47 Número 1 do ranking mundial, a belarussa Aryna Sabalenka garantiu vaga nas oitavas de final do US Open, nesta sexta-feira, ao derrotar a canadense Leylah Fernandez, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 1h40 de jogo. Sabalenka volta à quadra em Nova York no domingo, quando terá pela frente a espanhola Cristina Bucsa, que eliminou a belga Elise Mertens, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3. Diante de Fernandez, Sabalenka conseguiu uma quebra de serviço no quarto game do primeiro set, que acabou decisiva para a sua vitória na parcial por 6/3. O segundo set foi bastante equilibrado. As tenistas mantiveram seus saques, levando a decisão para o tie-break. A partir daí, Sabalenka se impôs na disputa e somou quatro quebras de serviço, contra apenas uma de Fernandez. Com isso, a melhor jogadora da atualidade fechou a partida com 7/2. Atual vice-campeã do US Open e número 4 do ranking mundial, a norte-americana Jessica Pegula também se garantiu nas oitavas, ao derrotar a belarussa Victoria Azarenka, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5 em 1h38. Já a italiana Jasmine Paolini, número 7 do mundo, caiu diante da checa Marketa Vondrousova em dois sets: 7/6 (7/4) e 6/1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Aryna Sabalenka Leylah Fernandez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06