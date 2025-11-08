Rybakina derrota Sabalenka na decisão do WTA Finals e encerra temporada como 5ª do mundo Estadão Conteúdo 08.11.25 15h57 A última tenista a se classificar para o WTA Finals acabou com o título do torneio que reúne as oito melhores da temporada. A cazaque Elena Rybakina venceu neste sábado a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (6/0), em Riad, na Arábia Saudita, e estendeu sua sequência de vitórias consecutivas para 11. A vitória de Rybakina, a sexta em 14 confrontos com Sabalenka, coroou uma temporada que teve três títulos (os outros foram em Estrasburgo e Ningbo) e 58 vitórias em 77 partidas. A campeã do WTA Finals iniciou o torneio na sexta posição do ranking e fecha a temporada como quinta do mundo. Rybakina se tornou a primeira asiática a conquistar o WTA Finals. O primeiro set da decisão em Riad foi bastante acirrado, com as tenistas confirmando seus serviços com saques eficientes até que Rybakina deslanchou no meio da parcial. Ela quebrou o saque de Sabalenka sem ceder pontos para abrir 4 a 2. A cazaque só precisou confirmar seus serviços para fechar em 6/3. No segundo set, Sabalenka salvou dois break points no terceiro game e mais dois no nono para se manter viva no confronto. A belarussa, porém, vacilou no tie-break, disputa que foi seu ponto forte na temporada (ela venceu 22 de suas 24 tie-breaks até então). Neste sábado, não venceu um único ponto, e Rybakina garantiu o título em 1h47. Com o vice-campeonato, Sabalenka encerrou 2025 com mais de US$ 15 milhões em premiação, estabelecendo um recorde em uma única temporada da WTA, superando a marca de Serena Williams em 2013. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA Finals Elena Rybakina Aryna Sabalenka COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 08.11.25 7h00 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28