Russell lidera terceiro treino livre em Las Vegas; Bortoleto fica em 13º Estadão Conteúdo 21.11.25 23h08 George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido no terceiro treino livre, nesta sexta-feira, para o GP de Las Vegas, a 22ª das 24 etapas da temporada da Fórmula 1. O britânico completou a volta mais rápida em 1min34s054, à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o tailandês Alex Albon, da Williams. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 13º. Isack Hadjar, da RB, em mais um belo treino, ficou na quarta colocação, seguido por Lewis Hamilton, da Ferrari, e Kimi Antonelli, da Mercedes. Liam Lawson, da RB, foi o sétimo, à frente dos dois carros da Aston Martin, dirigidos por Lance Stroll e Fernando Alonso. Pierre Gasly, da Alpine, completou a lista dos dez primeiros. As duas McLarens ficaram nas duas últimas posições. Oscar Piastri foi o 19º e Lando Norris, o 20º. Em mais uma noite fria em Las Vegas (14ºC), os pilotos voltaram a ter dificuldades para manterem os carros na pista escorregadia e molhada inicialmente por causa da chuva que caiu antes da sessão de treino. Verstappen quase acertou o muro, enquanto Hamilton errou a freada e passou direto. Ao contrário do que ocorreu no segundo treino livre, os pilotos não tiveram problemas com os 15 bueiros presentes na pista de rua. Norris lidera o Mundial com 390 pontos, contra 366 de Piastri. Verstappen é o terceiro colocado, com 341 pontos, seguido por Russell, que acumula 276. Os carros voltam para a pista à 1h (horário de Brasília) deste sábado para a classificação, enquanto a prova tem início marcado para 1h de domingo. CONFIRA OS TEMPOS DO TERCEIRO TREINO LIVRE DO GP DE LAS VEGAS: 1º - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min34s054 2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min34s281 3º - Alex Albon (TAI/Williams), com 1min34s875 4º - Isack Hadjar (FRA/RB), com 1min35s169 5º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min35s269 6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min35s385 7º - Liam Lawson (NZE/RB), com 1min35s439 8º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min35s533 9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min35s540 10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min35s562 11º - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min35s586 12º - Carlos Sainz (ESP/Williams), com 1min35s662 13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), com 1min35s738 14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), com 1min35s817 15º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min35s908 16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min36s305 17º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), com 1min36s650 18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), com 1min36s667 19º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min37s023 20º - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min37s112