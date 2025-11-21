Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Russell lidera terceiro treino livre em Las Vegas; Bortoleto fica em 13º

Estadão Conteúdo

George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido no terceiro treino livre, nesta sexta-feira, para o GP de Las Vegas, a 22ª das 24 etapas da temporada da Fórmula 1. O britânico completou a volta mais rápida em 1min34s054, à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o tailandês Alex Albon, da Williams. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 13º.

Isack Hadjar, da RB, em mais um belo treino, ficou na quarta colocação, seguido por Lewis Hamilton, da Ferrari, e Kimi Antonelli, da Mercedes.

Liam Lawson, da RB, foi o sétimo, à frente dos dois carros da Aston Martin, dirigidos por Lance Stroll e Fernando Alonso. Pierre Gasly, da Alpine, completou a lista dos dez primeiros. As duas McLarens ficaram nas duas últimas posições. Oscar Piastri foi o 19º e Lando Norris, o 20º.

Em mais uma noite fria em Las Vegas (14ºC), os pilotos voltaram a ter dificuldades para manterem os carros na pista escorregadia e molhada inicialmente por causa da chuva que caiu antes da sessão de treino. Verstappen quase acertou o muro, enquanto Hamilton errou a freada e passou direto.

Ao contrário do que ocorreu no segundo treino livre, os pilotos não tiveram problemas com os 15 bueiros presentes na pista de rua.

Norris lidera o Mundial com 390 pontos, contra 366 de Piastri. Verstappen é o terceiro colocado, com 341 pontos, seguido por Russell, que acumula 276.

Os carros voltam para a pista à 1h (horário de Brasília) deste sábado para a classificação, enquanto a prova tem início marcado para 1h de domingo.

CONFIRA OS TEMPOS DO TERCEIRO TREINO LIVRE DO GP DE LAS VEGAS:

1º - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min34s054 2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min34s281 3º - Alex Albon (TAI/Williams), com 1min34s875 4º - Isack Hadjar (FRA/RB), com 1min35s169 5º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min35s269 6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min35s385 7º - Liam Lawson (NZE/RB), com 1min35s439 8º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min35s533 9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min35s540 10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min35s562 11º - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min35s586 12º - Carlos Sainz (ESP/Williams), com 1min35s662 13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), com 1min35s738 14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), com 1min35s817 15º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min35s908 16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min36s305 17º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), com 1min36s650 18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), com 1min36s667 19º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min37s023 20º - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min37s112

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

GP de Las Vegas

classificação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Ele fica?

Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha

Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe

24.11.25 12h46

Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu

Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul

24.11.25 12h05

Futebol

Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida

Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico

24.11.25 11h20

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão'

Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino

24.11.25 8h56

EXCLUSIVO!

Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro

23.11.25 22h38

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

Futebol

Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado'

O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos

23.11.25 20h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda