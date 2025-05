Rüdiger passa por cirurgia e vira dúvida no Real Madrid para o Mundial de Clubes

Eliminado na Liga dos Campeões e derrotado na final da Copa do Rei, o Real Madrid ainda sonha com o título do Campeonato Espanhol. Mas, nesta busca, não terá um nome de peso em campo até o fim da temporada europeia: o zagueiro Antonio Rüdiger. O jogador foi submetido a uma cirurgia no joelho nesta terça-feira e pode ser baixa também no Mundial de Clubes.

Em comunicado, o Real explicou que Rüdiger foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para corrigir uma ruptura do menisco em seu joelho esquerdo e começará "seu processo de recuperação em breve". O clube não deu um prazo para seu retorno.

Rüdiger, no entanto, indicou que sua volta poderá acontecer em poucas semanas. Pelas redes sociais, o defensor disse que pretende retornar a tempo de disputar a Liga das Nações da Uefa, pela seleção da Alemanha (semifinal contra Portugal no dia 4 de junho), e o Mundial de Clubes, entre junho e julho, pelo clube espanhol.

O zagueiro esteve em campo na final da Copa do Rei, contra o Barcelona, mas foi substituído na prorrogação. Após a cirurgia, Rüdiger revelou que vinha jogando com dores há pelo menos sete meses.

Na derrota por 3 a 2 para o arquirrival, o jogador ganhou as manchetes por gritar com o árbitro do banco de reservas e por ter jogado um saco de gelo no campo. Ele pediu desculpas por seu comportamento, mas o incidente levou o ex-jogador alemão Dietmar Hamann a pedir que o zagueiro fosse excluído da equipe da Alemanha para a final da Liga das Nações em junho. O diretor esportivo da seleção alemã, Rudi Völler, também criticou Rüdiger, dizendo que ele precisava mostrar "classe" e respeito pelos outros.