Rony enaltece 'estudo e estratégia' do Palmeiras na goleada sobre o River

Eleito o melhor em campo pela Conmebol, Rony foi peça fundamental na goleada do Palmeiras sobre o River Plate por 3 a 0, na Argentina. O atacante marcou o gol que abriu o placar na goleada pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

O camisa 11 disse que a semana livre foi importante para conhecer os pontos fortes do time argentino e elogiou o desempenho dos companheiros:

- Foi um jogo difícil. Todos sabíamos que é difícil jogar aqui, a qualidade do River. Tivemos uma semana para estudar e graças a Deus a estratégia do professor Abel deu certo. Estão todos de parabéns pelo grande jogo, mas tem mais um jogo - afirmou o atleta.

Apesar da vitória, o atacante ressaltou que o confronto ainda não está decidido e fez alerta para o jogo de volta diante da equipe argentina:

- Todo mundo focar, sabemos da qualidade do River e temos de entrar ligados novamente. Estão todos conscientes, ligados. Eu sempre falo que todos sabem o que querem na temporada e estão concentrados para fazer uma grande partida novamente. A gente sabe da qualidade do jogo do River, temos de entrar mais ligados ainda para fazer um grande jogo e sairmos classificados para a final, que é o mais importante - completou.

Para o jogo decisivo, na próxima terça-feira (12) no Allianz Parque, o Palmeiras não terá o volante Patrick de Paula, suspenso pelo terceiro amarelo. Por outro lado, o River Plate não contará com o meia Carrascal, que foi expulso no segundo tempo por agressão em Gabriel Menino.